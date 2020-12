Kingdom Hearts 2 Nendoroid Riku Figure annoncé

Il y a quelques semaines, Good Smile Company a annoncé un nouveau Sora Nendoroid basé sur son apparition dans Kingdom Hearts 2. Maintenant, la société annonce un Nendoroid similaire basé sur Sora de Kingdom Hearts 2. Les Nendoroids étaient déjà sortis des personnages du premier jeu, mais les joueurs peuvent maintenant avoir une nouvelle version de leurs personnages préférés.

Nendoroid Riku est entièrement articulé avec des proportions ajustées pour montrer sa croissance depuis le premier jeu mais sous forme de figurine. Riku est livré avec deux plaques faciales différentes montrant une expression de série mais aussi un visage souriant. Les acheteurs peuvent retirer sa frange pour remplacer la façade.

Riku est également emballé avec sa keyblade «Way to the Dawn», ainsi que la lettre de Kairi et la bouteille dans laquelle elle était emballée. Les joueurs peuvent échanger la main de Riku avec Nendoroid Kingdom Hearts 2 Sora pour tenir la lettre. Cela permettra aux fans de recréer la scène finale mémorable du jeu mais sous forme de Nendoroid. Riku peut également échanger d’autres objets avec Sora, mais l’autre Nendoroid est vendu séparément.

Riku est également emballé avec des pièces de bras, des pièces de main et des jambes supplémentaires. Comme pour tous les Nendoroids, la figurine est livrée avec une base en plastique transparent. Une cheville peut être insérée dans son dos si les joueurs veulent créer des poses dynamiques.

Nendoroid Riku: Kingdom Hearts II Ver. est maintenant disponible en précommande! L’apparence de Riku dans Kingdom Hearts II a été capturée sous forme Nendoroid! Assurez-vous de précommander avec Nendoroid Sora: Kingdom Hearts II Ver.! Précommande: https://t.co/rNiPO7XSFj#kingdomhearts #nendoroid #goodsmile pic.twitter.com/tROjmmS2I8 – GoodSmile_US (@GoodSmile_US) 12 novembre 2020

Riku est actuellement disponible en précommande jusqu’au 7 janvier 2021. Les personnes intéressées par l’achat de Riku devraient agir rapidement au cas où les stocks seraient limités. Les fans peuvent précommander la figurine sur le site officiel de Good Smile Company ou auprès d’autres détaillants autorisés. Il n’y a aucune information sur la réédition de ce Nendoroid par GSC, les fans doivent donc agir rapidement pour sécuriser leur précommande.

Le Nendoroid de Kingdom Hearts 2 Sora est toujours disponible en précommande jusqu’au 10 décembre. Si les fans veulent recréer des scènes avec les deux personnages, ils peuvent précommander les deux dès maintenant et économiser sur l’expédition.

Cependant, Sora devrait être expédié un mois avant Riku, les fans devront donc peut-être attendre quelques semaines avant de se réunir. Les acheteurs doivent également savoir que Sora est légèrement plus cher que Riku, mais cela peut être dû au fait que le Nendoroid est livré avec des accessoires supplémentaires, tels qu’une plaque frontale mangeant une glace à l’eau.

Kingdom Hearts 2 a été lancé pour la première fois en 2005 pour la PlayStation 2. Le jeu était une suite du premier jeu mais a eu lieu un an après les événements de Kingdom Hearts: Chaîne de souvenirs. KH2 a continué le thème du jeu consistant à combiner Square Enix franchises avec des personnages Disney. Une version remasterisée appelée Kingdom Hearts HD 2.5 Remix a ensuite été lancé sur PS3 et PS4 en 2017 et plus tard sur Xbox One en février.

Nendoroid Riku de Kingdom Hearts 2 commencera à être expédié en juin 2021.