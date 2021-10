Kingdom Chapter 694 Date de sortie, spoilers et tout ce que vous devez savoir!

La rivalité entre Kanki et Kouchou commence dans Kingdom Chapter 694, avec un combat entre Kanki et les troupes de Kouchou. Depuis que Kanki avait l’intention de décapiter Kouchou, le Royaume est engagé dans une bataille. Selon le plus récent chapitre du Royaume, le plan de Kanki de faire fuir dix mille soldats a réussi, et l’armée de guerriers de Kochou de deux cent quarante affronterait la troupe de Kanki de quatre-vingt mille.

Il savait que ça finirait comme ça. Kanki s’est lancé dans la bataille avec l’espoir que tout se déroulerait comme prévu. Cela a commencé lorsque Kochou a entravé sa progression alors qu’il tentait de traverser les troupes d’Ousen. Kanki est après la tête de Kouchou depuis le début du combat, en utilisant des stratégies.

Après avoir vu comment ils étaient maîtrisés, les soldats de Kouchou lui ont conseillé de battre en retraite, et l’ennemi a fait irruption à travers la deuxième ligne de défense. Cependant, les soldats du QG n’ont pas pu fuir à temps et s’ils l’avaient fait, le triomphe de Kouchou aurait été certain. Ils étaient désorientés, croyant qu’ils étaient face à 5 000 à droite, et leur seul choix était de fuir.

Mais, voyant que Kanki est conscient de la droite, ils choisissent la gauche, tombant dans le piège. La gauche de Kanki les a arrêtés, piégeant les troupes de Kouchou avec lui. Kochou convoqua une centaine de soldats et leur ordonna de le suivre. Kanki est arrivé avec une nouvelle famille de deux cents individus avec le même pouvoir que le clan Zenou. Kanki pense que ses hommes seront plus que suffisants pour vaincre les troupes de Kouchou.

Ses soldats ont réussi à trancher les hommes de Kouchou, mais l’un d’eux a réussi à atteindre Kanki. Kanki a dévié le coup et a attiré le soldat plus près. Il a regardé le soldat dans les yeux et lui a dit qu’il était un faible. Les yeux de Kanki ne reflètent jamais une véritable souffrance, selon les troupes de Kouchou.

Chapitre 694 : Quand sera-t-il publié ?

Royaume Le dimanche 3 octobre 2021, le chapitre 694 sera publié. Le manga ne sera pas suspendu et le secret de Kouchou sera révélé dans le prochain chapitre de Kingdom. Les spoilers les plus récents de Kingdom ont été révélés avant la sortie du prochain chapitre dimanche. Si Kouchou se perce dans le futur chapitre, la bataille entre les troupes de Kanki et de Kochou sera terminée. Rendez-vous ce dimanche à la sortie du manga Kingdom. Le site officiel du manga Kingdom est actuellement en panne, cependant, les chapitres les plus récents seront publiés ce week-end.

