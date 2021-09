Kingdom Chapter 693 Date de sortie et tout ce que vous devez savoir!

La bataille entre le QG de Kochou et les soldats de Kanki commence au Chapitre 693 du Royaume, avec les forces de Kanki assassinant les hommes du QG de Kochou. Kingdom combat ses ennemis depuis que Kanki les a piégés et ils ne l’ont pas trouvé. Les hommes de Kanki attaquent en force le QG de Kouchou dans le dernier chapitre du manga Kingdom.

L’Unité Zenou arrive au même moment, et l’une des troupes de Kanki remarque qu’ils ne savent pas qu’il est caché. Les troupes de Kochou tentent de fuir, mais elles sont prises en embuscade par Zenou, qui les tue. Un rapport est arrivé au QG de Kochou indiquant qu’ils étaient agressés des deux côtés.

Plus tôt dans le chapitre 692 du Royaume

ROYAUME 692 SPOILERS

Les envahisseurs ont commencé comme une petite unité et se sont étendus à une force de 1000 hommes avant d’être rejoints par d’autres troupes. Les troupes de Kochou sont inquiètes pour la sécurité du QG, mais elles disposent de 3000 hommes pour défendre leur région. Ils ont décidé d’envoyer des renforts car ils craignaient de ne pas l’atteindre à temps, et ils ont combattu les Qin. L’un des soldats ne peut pas croire qu’ils étaient des chasseurs, mais maintenant ils sont pourchassés et se demande quel était le plan de Kanki après les avoir battus et mangé leur gibier.

Kochou répond que tout au long du conflit, ils n’ont pas réussi à calculer les effectifs de l’armée de Kanki. Le deuxième soldat ajoute que les foyers n’ont pas été comptés, ce à quoi Kochou répond que la ligne de front s’est trompée. La ligne de front se concentre sur les soldats en retraite, croyant que c’était tous et le côté de Kanki se rend.

Kochou comprend que pendant que les troupes partent, les autres restent sous couverture et continuent de causer des problèmes. Ils se cachent jusqu’à ce que leurs troupes les dépassent, moment auquel les forces de Kochou découvrent qu’elles ont laissé dix mille soldats dans le noir.

Date de sortie du chapitre 693 du royaume

Le 26 septembre 2021, Kingdom-Chapitre 693 sera publié. Avant la sortie du dernier chapitre de Kingdom dimanche, le manga publie des spoilers. Dans l’épisode suivant, la lutte entre les soldats de Kanki et les troupes de Kochou continue. Ce dimanche, il n’y aura pas de pause hebdomadaire. Rendez-vous dimanche lorsque le manga Kingdom revient. Bien qu’il n’y ait pas de site officiel de manga Kingdom, de nouveaux chapitres seront publiés chaque semaine.

Où lire le chapitre 693 du Royaume ?

Étant donné que Kingdom n’a pas de site Web officiel où vous pouvez lire tous les chapitres en cours, vous pouvez consulter le Weekly Young Magazine. C’est le meilleur endroit pour lire le chapitre 680 du Royaume et les chapitres les plus récents.

