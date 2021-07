« Kingdom: Ashin of the North »: fin expliquée de l’épisode spécial de la série Netflix

ATTENTION, ALERTE SPOILER. « Royaume : North Ashin« Est-ce l’épisode spécial de la série à succès sud-coréenne Netflix écrit par Kim Eun-hee et réalisé par Kim Seong-hun. Ce chapitre répond à l’une des questions les plus importantes laissées par la deuxième saison : qui est la femme mystérieuse qui apparaît à la fin et pourquoi vend-elle la plante de résurrection ?

À la fin du deuxième volet de la fiction qui adapte le webcomic « Land of the Gods » de Kim Eun-hee, le prince héritier Chang a réussi à éliminer tous les zombies du royaume, mais il a prétendu être mort pour que le fils de Muyeong assume Le trône. Pendant ce temps, le prince et ses compagnons se sont rendus aux confins de la Corée pour enquêter sur la propagation de la peste et découvrir qu’il existe une mystérieuse plante de résurrection qui a été vendue aux agriculteurs de tout le pays.

Alors que se passe-t-il dans « Royaume : North Ashin« ? Cet épisode spécial se déroule avant les événements de la série principale lorsque le nord de Joseon est en ruines après l’invasion japonaise et qu’au nord une menace se pose liée au peuple yurchen et à l’un de leurs clans, appelé Seongjeoyain.

Ashin (Kim Si-ah), la fille du chef de ce village Ta Hab (Kim Roi-ha), trouve un ancien autel et une plante capable de faire revivre les morts dans la zone connue sous le nom de Pyesa-Gun. Alors qu’elle cherche ladite plante dans l’espoir d’aider sa mère malade, son village est attaqué et son père disparaît. En quête de vengeance, la jeune fille propose son aide au commandant Min Chi-rok (Park Byeong-eun).

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DU « ROYAUME : ASHIN DEL NORTE » ?

Le commandant permet à la petite fille de rester à la frontière avec l’armée Joseon, et pendant ces années Ashin (Jun Ji-hyun) devient le fidèle espion de Min Chi-rok. Cependant, en pleine mission sur le territoire de Pajeowi, il découvre que son père est vivant, mutilé, enchaîné et porte l’étiquette du traître autour du cou.

Bien qu’elle essaie de libérer son père, Ta Hab lui demande de le tuer pour enfin mettre fin à sa misère. Les larmes aux yeux, la jeune femme le poignarde puis se promène dans tout le camp. Plus tard, il découvre que le commandant et son armée étaient ceux provoqués par les tribus pour se battre.

Quand Ashin était enfant, le commandant a découvert qu’un groupe d’hommes de Pajeowi avait été brutalement assassiné dans la zone interdite. Bien que le coupable soit un tigre zombie, la situation pourrait conduire à la rébellion de Pajeowi, alors le commandant a demandé à Ta-ban de passer de l’autre côté et de raconter une histoire différente.

Pour se venger, Ashin assassine l’un des soldats qui la harcelait et le ranime avec la plante mystérieuse, transformant toute l’armée en zombies en quelques minutes. Avant de partir, la jeune femme met le feu à tout, mais ce ne sont pas les seuls « monstres » qui existent.

QUE SIGNIFIE LA FIN DU « ROYAUME : ASHIN DEL NORTE » ?

Après avoir transformé la plupart d’entre eux en zombies et tué les autres avec ses flèches, Ashin retourne dans son village en traînant un sac géant. Vous commencez à voir votre famille et vos amis, mais ce ne sont que de bons souvenirs qui se terminent par les cris de ces personnes transformées en zombies.

Selon les histoires, elle était la seule survivante du massacre et a enterré les membres de sa tribu avant de rechercher le commandant, cependant, en réalité, elle les a convertis, réanimé avec la plante mystérieuse et les a enchaînés dans une grange au milieu de une forêt interdite.

Pendant des années, il les a nourris d’animaux comme des cerfs, des lapins, des cochons, mais à la fin de « Royaume : North Ashin« Décide de leur donner ce dont ils ont vraiment envie : des humains. Ensuite, il se rend à Joseon et apporte la fleur au médecin du roi, qui infecte ensuite le père de Lee Chang.