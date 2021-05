Kingdom Anime Saison 3 – Tout ce que nous savons jusqu’à présent!

Le monde s’est arrêté en 2020. Avec la pandémie qui a envahi le monde, l’industrie de l’anime a également été affectée dans sa production et sa diffusion en continu. Un tel exemple est la saison 3 de l’anime nommé Kingdom. Après une longue attente de près de six ans, les fans étaient tous heureux du retour de la suite de leur anime préféré. Aujourd’hui, nous parlerons de la saison 3 de l’anime Kingdom et de tout ce que nous en savons jusqu’à présent.

La saison 3 de Kingdom a commencé à être diffusée le 5 avril 2020. C’est assez tôt que le 4ème épisode a mis une barre d’arrêt sur la prochaine sortie des épisodes. Covid-19 a mis fin au sourire des fans de Kingdom et les a fait attendre des mois et des mois qui semblaient une éternité. Alors que le monde essaie de revenir à la normale, l’attente des fans du Royaume est-elle terminée? Ou la saison 3 est-elle officiellement annulée?

Kingdom anime Saison 3 – Tout ce que nous savons à ce sujet

Eh bien, le 4ème épisode de Kingdom diffusé il y a près d’un an aurait pu mettre les espoirs de ses fans en jeu. Beaucoup ont commencé à supposer que l’émission ne sera jamais diffusée. Pour vous rappeler, le dernier épisode qui a été diffusé a été nommé «Two Battlefields» le 26 avril 2020. La question à laquelle tous les Otakus étaient coincés, est maintenant répondue ci-dessous.

Date de sortie de la saison 3 de Kingdom

Les responsables de Kingdom anime ont annoncé le 26 avril que l’émission restait retardée jusqu’à nouvel ordre en raison de la pandémie en cours. Le moment de joie est enfin de retour. OUI, vous avez bien lu. Kingdom anime va faire une explosion par son retour au printemps 2021. Annoncé en octobre 2020, l’émission reprendra à partir du 5ème épisode selon les sources officielles.

Tout sur Kingdom Season 1 et 2

L’histoire tourne autour de deux orphelins de guerre, Xin et Piao, nés lorsque la période des Royaumes combattants de la Chine était en fuite. Avec un rêve de devenir les «grands généraux du ciel», ils s’entraînaient tous les deux vigoureusement chaque jour. Bien qu’ils soient tous les deux pauvres et travaillent comme domestiques dans un village, leur résolution de faire quelque chose de grand est restée intacte.

Soudain, un jour, Piao est appelée au palais dans un but inconnu. Après quelques mois, il retourne au village dans un état mourant et demande à Xin de partir dès qu’il le peut. Secoué par la mort de son ami frère, Xin déménage dans un autre village où il trouve Ying Zheng. Ying Zheng, qui était le roi Qin, faisait écho à Piao en apparence.

Avec le temps, Xin apprend que Piao a été amenée à agir comme le double du corps de Ying Zheng dans les batailles. Il décide d’aider Ying à récupérer le trône de son jeune frère, Cheng Jiao. Aidé par Xin en cas de besoin, Ying le nomme commandant des champs de bataille dans les États en guerre de Chine. Xin, avec son rêve de devenir le «plus grand général du monde», poursuit avec la devise de Ying: mettre fin aux souffrances de la guerre.

Kingdom Anime Saison 3 – Conclusion

L’anime présente de nombreux personnages avec une forte résolution. Après avoir perdu son ami, la promesse de Xin de devenir «le plus grand général du ciel» se développe plus rapidement comme un feu en lui. Ying Zheng, le roi de Qin a l’imagination d’unifier la Chine et de mettre fin aux souffrances de la guerre interétatique. Avec autant de grands personnages représentés, les téléspectateurs vont sûrement aimer la série s’ils ne l’ont pas encore regardée.

TV ア ニ メ 「# キ ン グ ダ ム」

第 1 シ リ ー ズ ・ 第 2 シ リ ー ズ 好評 配 信 中!

\ 後 に 秦 の 始 皇帝 と な る 少年 ・ 政

「天下 ​​の 大 将軍」 を 目 指 す 少年 ・ 信。

二人 の 始 ま り の 物語 を 是非 ご 覧 下 さ い! ▶ 配 信 サ イ ト は こ ち ら https://t.co/hwjNpUiu04 pic.twitter.com/PaO5YRt7yO – Télévision ア ニ メ 「キ ン グ ダ ム」 第 3 シ リ ー ズ (@kingdom_animePR) 22 octobre 2020

L’attente de Kingdom Anime Saison 3 touche également à sa fin. Avec tant de choses qui vont à l’encontre de l’industrie de l’anime au cours des derniers mois, la réédition de la suite de cet anime embarquera le bonheur parmi tous. Si vous aimez regarder des émissions basées sur l’histoire, les batailles épiques et l’armée, Kingdom est un anime hautement recommandé de notre côté.