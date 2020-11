King Von domine la playlist de cette semaine

Le roi Von est décédé tragiquement la semaine dernière alors qu’il avait été abattu lors d’une altercation à Atlanta. Sa mort a été une triste perte pour le monde du hip-hop car il était un artiste avec une tonne de potentiel, qui avait encore beaucoup à donner. Avant son décès, Von a abandonné son projet Bienvenue à O’Block, qui a reçu des éloges massifs lors de sa sortie. Ses capacités de narration étaient incomparables et il avait le don de saisir les gens avec ses barres.

Dans l’édition de cette semaine de notre liste de lecture TIDAL Wave, King Von obtient à juste titre une forte rotation alors que les trois premiers morceaux sont dédiés en son honneur. Ici, vous trouverez « Crazy Story », « Why He Told » et « I Am What I Am » qui sont tous d’excellents morceaux pour faire connaissance avec l’artiste si vous ne l’avez pas déjà fait.

Il y avait beaucoup d’autres projets de dope à sortir récemment, et notre personnel a certainement écouté un large éventail de musique. Par exemple, Busta Rhymes obtient également une forte rotation sur la liste de lecture comme Extinction Level Event 2: The Wrath of God s’est avéré être un succès parmi les fans. « Regardez par-dessus votre épaule » avec Kendrick Lamar semble être la vedette jusqu’à présent, bien que le « Master Fard Muhammad » assisté par Rick Ross se révèle également être un favori des fans. Après l’élection présidentielle, « FDT » de YG et Nipsey Hussle est revenu sur la playlist, tandis que NAV a reçu un placement grâce à son Tsunami d’urgence effort, « Amis et famille ».

Jetez un œil ci-dessous à ce que notre personnel a écouté et indiquez-nous quelles chansons ont été ajoutées à vos propres listes de lecture la semaine dernière.

Vous pouvez consulter cette playlist sur TIDAL. Si vous n’êtes pas déjà abonné à TIDAL, vous pouvez vous procurer un essai gratuit ici.

Alex Zidel (éditorial)

Le Kid LAROI – FAITES TOUJOURS

NAV – Amis et famille

24kGoldn, Justin Bieber, J Balvin et iann dior – Mood (Remix)

King Von – Pourquoi il a dit

King Von – Je suis ce que je suis (feat. Fivio Foreign)

Rose Lilah (Éditorial)

Kevin Gates – Semaines

Money Man – Précis

Blacc Zacc – Habitudes de codéine

Money Man – Risque

Blacc Zacc – m’a brisé le cœur (feat. Kevin Gates)

Alex Cole (éditorial)

JackBoy – Owm mes maîtres

King Von – Histoire folle

88GLAM – d’est en ouest

Kevin Gates – Pays des merveilles

42 Dugg – Woo gratuit

Paul Pirotta (Ventes)

Wale, DJ Money – Lions, Bengals, Ours

Busta Rhymes – Maître Fard Muhhamed (avec Rick Ross)

2 Chainz – Quarantine Thick (feat. Mulatto)

French Montana – Wave Blues (avec Benny The Butcher)

Busta Rhymes – Regarde par-dessus ton épaule (feat. Kendrick Lamar)

Mitch Findlay (éditorial)

Doe Boy & Southside – Bussin (feat. Lil Uzi Vert)

Busta Rhymes – Oh non

JID & Conway – Ballades

Aron A. (Éditorial)

Abra Cadabra – Spin This Coupe

Inconnu T x Digga D – Gotcha (feat. Vybz Kartel)

Dutchavelli – 2h du matin

YG x Nipsey Hussle – FDT

Doe Boy x Southside – Sneak Dissa (avec Young Nudy)