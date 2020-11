King Von, 2 Chainz et Nicki Minaj maintiennent la playlist « Fire Emoji » de cette semaine

La communauté hip-hop a été frappée par une nouvelle tragique hier quand il a été révélé que King Von avait été tué par balle. Le rappeur de 26 ans émergeait comme l’un des nouveaux visages de la musique de forage avec son penchant pour la narration et la livraison acharnée. Lors de la mort tragique de Pop Smoke plus tôt cette année, Von venait également de sortir un nouveau projet lorsqu’il a été tué. Alors que nous nous souvenons de son héritage, nous avons inclus plusieurs pistes dans la liste de lecture Fire Emoji de cette semaine sur Spotify pour commémorer son impact. Bienvenue chez O-Block banger, « How It Go » était une inclusion nécessaire. Nous avons également « All These N *** as » avec Lil Durk ainsi que « Crazy Story Pt. 3 » sur Petit-fils Vol. 1.

Après des mois de taquineries, nous avons également reçu la collaboration tant attendue de Nicki Minaj et NBA Youngboy. Le couple s’est récemment associé à Mike-Will Made It pour « What That Speed ​​’Bout?! » avec un nouveau visuel d’accompagnement.

Le Sud a quelque chose à dire, que ce soit lors des élections de 2020 ou du rap game. Atlanta’s Doe Boy a fait équipe avec Southside pour leur nouveau projet, Demons R Us. C’était juste que nous ayons eu « Stimulus Check » sur la playlist de cette semaine. Nous avons également ajouté le dernier né de 2 Chainz, « Quarantine Thick », le premier groupe de rap solo féminin à devenir Gold, Mulatto. Et bien sûr, ce ne serait pas une semaine de musique sans un nouveau couplet de Gunna. Le rappeur assiste Wheezy et Nav sur « Young Wheezy ».

Regardez la playlist Fire Emoji de cette semaine ci-dessous.

Suivez HNHH sur Spotify.

Suivez FIRE EMOJI sur Spotify.

Suivez R&B SEASON sur Spotify.

Suivez notre playlist Wake & Bake ici.

Suivez notre playlist GOOD Music (pour un GOOD ASS VENDREDI) ici.