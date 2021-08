King Shark de Sylvester Stallone, champion des fans de Suicide Squad, pour avoir volé la vedette

La brigade suicide est maintenant dans les salles et sur HBO Max, et King Shark est devenu l’un des personnages les plus remarquables du film. Bien que sa capture de mouvement ait été réalisée par Steve Agee, qui joue également le rôle du directeur de Belle Reve John Economos, King Shark a été exprimé par la légende du cinéma Sylvester Stallone. Le requin anthropomorphe affamé et mangeur d’hommes est devenu le favori des fans lorsqu’il est apparu pour la première fois dans la bande-annonce et les fans semblent maintenant l’aimer encore plus après avoir vu la performance complète.

« @JamesGunn’s La brigade suicide est sacrément fantastique. Le mélange parfait d’action, d’humour et de bonté de la bande dessinée. King Shark vole la vedette ! Certainement l’un de mes films DC préférés à ce jour », a tweeté un fan.

Un autre fan a tweeté: « Je viens de sortir il y a un peu de la séance de 19 heures. C’était vraiment très amusant. J’avais aussi beaucoup de cœur. Peacemaker a passé de bons moments, mais le roi requin vole tout le film . »

Faisant l’éloge du film dans son ensemble mais qualifiant King Shark de vedette, un autre fan a déclaré : « La brigade suicideL’hyper-violence stylistique de ‘ divertit, le sens de l’humour et l’étrangeté intérieure de James Gunn brillent dans cette aventure folle et colorée. Un réalisateur talentueux rassemblant une équipe de marginaux, exactement ce que La brigade suicide devrait être tout à propos de… King Shark est le meilleur d’ailleurs. »

Accro au personnage et espérant le revoir ailleurs dans le DCEU, quelqu’un d’autre a écrit: « Peu importe ce que vous dites, #KingShark était de loin le personnage le plus adorable et le plus divertissant de La brigade suicide. J’AI BESOIN DE LE VOIR ENCORE QUELQUE PART IDK AQUAMAN 2 ? L’ESCOUADE SUICIDE ? JUSTE QUELQUE PART ! »

Principalement un adversaire d’Aquaman, King Shark apparaît dans les bandes dessinées de DC Comics depuis 1994. Le personnage est devenu plus populaire que jamais ces dernières années, en partie grâce à sa présence dans la série animée à succès. Harley Quinn avec Ron Funches exprimant le rôle. Gunn fait de Nanaue une grande star sur grand écran avec la sortie de La brigade suicide n’a fait que rendre King Shark plus grand que jamais.

Initialement, Gunn prévoyait d’utiliser un requin marteau pour King Shark dans La brigade suicide, inspiré par son apparition dans les bandes dessinées. La décision a été prise d’opter pour le design du grand requin blanc car il était trop gênant pour que ses yeux soient si éloignés l’un de l’autre lorsqu’ils sont présentés dans un cadre d’action réelle. Parce que Gunn tirait déjà La brigade suicide avant Harley Quinn a fait ses débuts, les similitudes dans les différentes incarnations de King Shark ne sont qu’une coïncidence.

« J’ai fait des tests avec la conception en tête de marteau, que j’adore et que j’ai d’abord pensé utiliser. Mais avoir les yeux sur les côtés très éloignés rendait les interactions de tir incroyablement gênantes avec d’autres personnes. Vous ne pouviez pas vraiment le voir regarder l’autre personne et les tirs avaient tendance à être trop larges », a déclaré Gunn sur Twitter. « Mais j’ai insisté sur le papa-bod dès le début car je ne pensais pas que King Shark aurait une structure corporelle aussi mammifère. »

Vous ne pouvez pas contester les résultats, et les fans adorent clairement Sylvester Stallone en tant que King Shark dans La brigade suicide. Le film est maintenant diffusé dans les salles et diffusé sur HBO Max. Vous pouvez voir ce que les autres fans disent de King Shark sur Twitter.

