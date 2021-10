King Richard Trailer #2 montre Vénus et Serena secouant le monde

le roi Richard correspond au moule du drame de triomphe sportif biopic qui garantit que nous aurons la chair de poule dans tous les rythmes standard du genre. Il promet également d’être l’un de ces films que l’on regarde encore et encore, non seulement pour l’histoire émouvante, mais pour les performances qui sont des repères que les acteurs se sont fixés. Will Smith comme Richard Williams, prenant toutes les mesures nécessaires, pour le meilleur ou pour le pire, pour voir ses filles, Vénus et Serena, étonner le monde pourrait bien être sa performance (enfin) oscarisée.

La co-star Dylan McDermott a confié à Access Hollywood le roi Richard, « Ce film, soit dit en passant, va être phénoménal. Les sœurs Williams, je ne connaissais pas toute l’histoire de ce qu’elles ont vécu et de leur père. J’étais comme époustouflée ! Alors, je pense vraiment que c’est la chance de Will Smith d’avoir un Oscar parce que c’est un super rôle. C’est un super film. » Je te l’avais dit!

Warner Bros. décrit le film comme « Basé sur l’histoire vraie qui inspirera le monde, Warner Bros. Pictures’ le roi Richard suit le parcours de Richard Williams, un père non découragé qui a contribué à élever deux des athlètes les plus extraordinairement doués de tous les temps, qui finiront par changer le sport du tennis pour toujours. Will Smith, deux fois nominé aux Oscars (Ali, La Poursuite du Bonheur, Mauvais garçons pour la vie) incarne Richard, sous la direction de Reinaldo Marcus Green (Des monstres et des hommes).

Animé par une vision claire de leur avenir et utilisant des méthodes non conventionnelles, Richard a un plan qui emmènera Vénus et Serena Williams des rues de Compton, en Californie, à la scène mondiale en tant qu’icônes légendaires. Le film profondément émouvant montre le pouvoir de la famille, de la persévérance et de la foi inébranlable comme moyen de réaliser l’impossible et d’avoir un impact sur le monde.

Aunjanue Ellis (Si Beale Street pouvait parler, téléviseurs Quantico) joue la mère des filles, Oracene ‘Brandi’ Williams, Saniyya Sidney (Chiffres cachés, Clôtures) joue le rôle de Venus Williams, Demi Singleton (télévisions Parrain de Harlem) incarne Serena Williams, avec Tony Goldwyn (le Divergent séries, télé Scandale) en tant qu’entraîneur Paul Cohen et Jon Bernthal (Les nombreux saints de Newark, Ford contre Ferrari) en tant qu’entraîneur Rick Macci. L’ensemble comprend également Andy Bean (TI chapitre deux), Kevin Dunn (le Transformateurs films, HBO Veep) et Craig Tate (Levrette).

Vert dirigé le roi Richard d’après un scénario écrit par Zach Baylin. Les producteurs étaient Tim White et Trevor White sous leur bannière Star Thrower Entertainment, et Will Smith sous sa bannière Westbrook. Isha Price, Serena Williams, Vénus Williams, James Lassiter, Jada Pinkett Smith, Adam Merims, Lynn Harris, Allan Mandelbaum, Jon Mone et Peter Dodd ont été les producteurs exécutifs.

Will Smith a annoncé la première bande-annonce en déclarant: « L’un des plus grands honneurs en tant qu’acteur est de pouvoir célébrer l’héritage de quelqu’un alors qu’il est encore là pour le créer. J’ai eu l’occasion de le faire plusieurs fois dans ma carrière en jouant Chris Gardner et Muhammad Ali, et à chaque fois c’est une expérience enrichissante et expansive au-delà de toute comparaison. Alors maintenant, je suis fier de vous montrer toute notre première bande-annonce pour le roi Richard, l’histoire de l’homme qui a présenté au monde Venus Williams et Serena Williams. L’histoire d’origine de certains super-héros REAL DEAL !! »

Regardez-le dans les salles et en streaming exclusivement sur HBO Max le 19 novembre.

