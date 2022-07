KING OF STONKS Date de sortie de l’épisode 4, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

La date de sortie de l’épisode 4 de KING OF STONKS a été officiellement confirmée et pour cette raison, tous ses fans sont vraiment très excités pour son prochain épisode. Pour obtenir tous les détails sur cette série, de nombreux fans recherchent sur Internet. Nous sommes maintenant ici avec un guide séparé pour vous tous. Donc, si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous aborderons tous les détails concernant la date de sortie de l’épisode 4 de KING OF STONKS. Ci-dessous, vous obtiendrez de nombreux autres détails tels que Où vous pouvez regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Nous vous suggérons donc à tous de lire cet article jusqu’à la fin.

Vous pouvez également lire: ALCHEMY OF SOULS Épisode 9 Date de sortie

KING OF STONKS est une série allemande et le nom de sa société de production est Bildundtonfabrik. Le premier épisode de cette série est sorti le 6 juillet 2022 et après la sortie, cette série a réussi à attirer l’attention de nombreuses personnes non seulement d’Allemagne mais aussi de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série suivra Felix Armand et il est la raison derrière l’une des entreprises Fin-tech les plus prospères. Tout explose déjà au visage de Felix lors de l’introduction en bourse, comme le blanchiment d’argent, la tromperie des investisseurs et la pornographie sur Internet. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez plus intéressante et, pour cette raison, de nombreuses personnes recherchent actuellement la date de sortie de l’épisode 4 de KING OF STONKS. Alors sachons-le.

Vous pouvez également lire: Conversations With Friends Saison 2 Date de sortie

KING OF STONKS Épisode 4 Date de sortie

Alors maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 4 de KING OF STONKS. Le nom de cet épisode est Midnight Express et il sortira le 6 juillet 2022. Donc, si vous n’avez pas regardé cet épisode jusqu’à présent, qu’attendez-vous pour aller le regarder en premier.

Où regarder King Of Stonks?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Netflix et c’est la plateforme officielle de la série. Comme nous savons tous qu’il s’agit d’une plateforme OTT payante en ligne, vous devrez donc acheter son abonnement. Il y a tellement d’autres séries qui y sont disponibles que vous pouvez apprécier après avoir pris son adhésion.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 1 de la saison 5 de Stranger Things

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de cette saison en cours.

C’est l’économie, stupide

À faire et à ne pas faire

Cramer rebond

Express de minuit

Maître des conneries et du trou du cul

Panique

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Cubicles

Distribution de la série

Maintenant, nous allons partager ici la liste des acteurs de cette série.

Wilson Gonzalez comme Till Hermann

Matthias Brandt

Thomas Schubert comme Félix Armand

Rouven David Israël comme Ali

Thandi Sebe comme Ellen

Ali Salman comme Fabian Hermann

Maryam Zaree comme Eva

David Vormweg comme Milo

Mike Davies comme Anthony Anderson

Ricarda Seifried comme Magda

Kais Setti comme René

Jasin Challah comme Mike Silver

Samy Challah comme Alexis

Vous pouvez également lire: Conversations With Friends Saison 2 Date de sortie

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 4 de KING OF STONKS, sa date de sortie réelle, le casting de la série et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 4 de KING OF STONKS, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂