King Car Trailer : la capacité d’un homme à parler avec les voitures déclenche une révolution

Dark Star Pictures vient de sortir le nouveau trailer de King Car. Le film montre la capacité d’un jeune homme à parler de manière surréaliste avec des voitures, ce qui déclenche une révolution qui pourrait sauver sa communauté. Lorsque son invention accélère par inadvertance les problèmes sous-jacents, la quête de notre héros le met dans un combat pour sa survie avec les zombies du capitalisme.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Le fils d’un propriétaire d’une entreprise de taxi a un lien extraordinaire avec les voitures : il peut leur parler. Il se lie d’amitié avec la voiture qui l’a sauvé d’un accident de la circulation lorsqu’il était enfant, mais il entend aussi se plaignent de la loi interdisant les voitures de plus de 15 ans sur les routes. Avec son oncle, il convertit les dépréciations en véhicules futuristes qui sont conscients et peuvent parler. Ils prennent alors le statu quo sous Voiture Roila bannière de. Cependant, les zombies du capitalisme s’avèrent plus diaboliques que prévu… »

Réalisé par Renata Pinheiro et écrit par Sergio Oliveira, Leo Pyrata et Renata Pinheiro, Voiture Roi étoiles Matheus Nachtergaele (Le festin de la fille morte, La volonté d’un chien, Cité de Dieu), Luciano Pedro Jr. (avalanche), Jules Elting (L’ornithologue, Divinement maléfique, Quelque chose comme ca), Clara Pinheiro (Sons voisins, ils reviendront, La nuit jaune), Adélio Lima et Ane Oliva. Voiture Roi a été produit par Sergio Oliveira et produit par Carol Ferreira.

« L’Amérique est une terre de rêves et de cauchemars. Assez proche de notre film qui était autrefois un rêve et qui est né d’un cauchemar politique. C’est l’Amérique ‘dingue’, et heureusement Dark Star est aux commandes », a déclaré Renata Pinheiro .

« Voiture Roi est une vision vraiment unique du mélange des genres. Renata Pinheiro a magistralement tissé un récit édifiant sur le capitalisme et la corruption, imprégné d’éléments de genre – résultant en un film inoubliable à la fois stimulant et extrêmement divertissant », a déclaré Michael Repsch, président de Dark Star Pictures. L’accord a été négocié par Matteo Lovadina, président de Reel Suspects, au nom des cinéastes et par Michael Repsch au nom de Dark Star Pictures.

Dark Star Pictures est une société de distribution nord-américaine d’un nouvel âge, qui se concentre sur la fourniture de contenu unique et ciblé aux auditoires de tout le pays. Ils s’engagent à sortir un cinéma d’auteur original. Ils viennent de sortir leur bande-annonce pour la comédie d’horreur Cheville Biters. Le synopsis se lit comme suit : « Sean, un joueur de hockey professionnel, est tombé amoureux de Laura, une veuve mère de quatre jeunes filles. Lorsque les enfants de Laura confondent un acte d’amour avec une attaque, ils complotent pour protéger leur mère à tout prix et avec résultats horribles.. » Dark Star sort du parc ce mois-ci. Cheville Biters a l’air original et vraiment effrayant, mais hilarant. Voir par vous-même!

Voiture Roi a eu sa première mondiale au Festival international du film de Rotterdam, sa première nord-américaine au Fantasia Film Festival et sa première américaine au Fantastic Fest. Dark Star Pictures a acquis les droits nord-américains du thriller de science-fiction King Car de Renata Pinheiro. Dark Star Pictures sortira le film en salles et en VOD/Digital le 7 janvier 2022.





