Kinetic Games développe déjà une nouvelle carte pour la phasmophobie

Le jeu vidéo d’horreur coopératif, grâce à son succès exponentiel, recevra de plus en plus de contenu au fil du temps

Bien que des titres comme Les gars de l’automne Oui Parmi nous continuer à être fortement présent sur le marché, Phasmophobie a réussi à faire sa place dans la lignée des jeux vidéo sociaux. En allusion à cela, le jeu vidéo de Jeux cinétiques, grâce à son pari majoritairement coopératif, il a réussi à accumuler d’énormes quantités de popularité rapidement après son lancement en septembre, en acquérant des centaines de milliers de joueurs et, à son tour, des centaines de milliers de téléspectateurs sur YouTube et Twitch. Donc évidemment Dknighter continue la croisade que représente le monde du contenu post-lancement.

Et, dans cette ligne, le responsable susmentionné a révélé que, dans le cadre des prochains ajouts, développe une nouvelle carte; particulièrement, une prison. Bien qu’il n’ait pas précisé l’état de développement dans lequel il se trouve, donc on ne sait pas s’il arrivera bientôt ou non au produit, il a partagé à travers son compte Twitter une capture de son Trello, indiquant que la création de ce niveau est déjà en cours.

Ceci, il convient de noter, est conforme à ses dernières déclarations, à travers lesquelles il a informé qu’il ne souhaitait pas ajouter un mode PvP pour le travail mais, à la place, se concentrera sur d’autres contenus. « Actuellement, Je n’ai pas l’intention d’ajouter un autre mode de jeu car cela rendrait le titre complètement différent, et cela l’éloignerait de ce que je veux qu’il soit. Je veux que le jeu reste avec 4 joueurs vs. 1 IA, équilibrez-le, puis ajoutez de nouveaux mécanismes autour de ce style de jeu« , a-t-il expliqué, mais cela n’empêchera pas les joueurs de Phasmophobie recevoir de nouveaux emplacements dans lesquels développer la proposition de livraison coopérative.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂