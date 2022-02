 »Kimi » : l’impressionnant thriller psychologique de HBO Max

hbo max fraichement publié » kimi »un thriller mettant en vedette Zoé Kravitz et réalisé par l’acteur oscarisé, oscar soderbergh. Le film pose une perspective importante de la modernité, qui s’implique de plus en plus dans la technologie constante qui nous entoure et nous fait nous demander, nos appareils nous écoutent-ils vraiment ?

L’histoire se concentre sur Angela, jouée par Kravitz, une jeune femme qui travaille pour une entreprise qui a lancé le haut-parleur intelligent Kimi, quelque chose de similaire à l’Alexa de amazone qui est devenu populaire ces dernières années. Angela est chargée d’examiner les messages d’erreur signalés par les utilisateurs, jusqu’à ce qu’elle trouve un message qui pourrait contenir une agression, la forçant à quitter sa maison pour signaler ce qui est peut-être un meurtre.

Le problème de l’intrigue commence lorsque la protagoniste doit quitter sa zone de confort, car elle souffre d’un trouble de l’agoraphobie, ce qui fait que toute conversation, que ce soit avec son dentiste, ses amis et même avec sa mère, la fait paniquer. Ce trouble a conduit Angela à tout faire via son ordinateur, et bien sûr son assistante principale Kimi, en devant signaler personnellement le problème d’agression à l’entreprise, la conduisant à toutes sortes de situations stressantes et même en découvrant un grand secret de l’entreprise où Il travaille.

» kimi » est un thriller psychologique exaltant sur les entreprises technologiques et leur façon d’occuper l’espace tout en négligeant la vie privée des gens. La direction de Soderbergh ainsi que le scénario de David Kopp, fait couler le film avec agilité dans son intrigue que chaque instant offre de nouvelles inconnues au spectateur. De plus, il transmet des scènes très voyantes qui nous font même nous mettre dans le sentiment que le protagoniste éprouve.

Tourné pendant la pandémie, Soderbergh nous donne une vision sérieuse des problèmes mentaux que nous avons développés ou ont été exacerbés pendant le COVID, car en se confinant, beaucoup de gens sont devenus dépendants de leur espace, et sortir à nouveau dans la rue peut être un certain temps, des symptômes magistralement illustrés sur la bande.

Le film original de HBO Max est disponible sur la plateforme Warner Media