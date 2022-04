Kimetsu no Yaiba : Quel est le sexe d’Enmu ?

L’animé de »Kimetsu No Yaiba » a gagné en popularité ces dernières années, étant actuellement la franchise d’animation japonaise avec le plus grand nombre de fans. Avec 2 saisons pleines d’action, nous pouvons voir le voyage de Tanjiro Kamado, un jeune homme qui doit faire face à une série de démons puissants, se retrouvant face à face avec les démons les plus redoutables de son histoire : les Douze Lunes Démoniaques.

L’anime a également un film intitulé » The Infinity Train », où nous rencontrons l’un des ennemis de rang inférieur des Demon Moons appelé Enmu. Le personnage est le principal antagoniste du film et est la dernière lune démoniaque de rang inférieur. Cependant, bien qu’il ait l’apparence de ce qui semble être un jeune homme, il a également un corps très maigre et stylisé, ainsi qu’un œil rose et un œil bleu, où le kanji pour « Low Rank » peut être vu sur un. de leurs iris.

Ces caractéristiques neutres, ainsi que son ton de voix mélodieux, ont laissé de nombreux fans se demander quel est le sexe d’Enmu, car il n’est jamais clarifié dans la bande. Cependant, l’histoire officielle de l’anime confirme qu’Enmu est un homme, en plus d’être l’un des rares démons de « Kimetsu No Yaiba » qui ne semble pas vouloir changer sa tendance à tuer des innocents, car il aime voir et faire les humains souffrent..

Dans l’histoire de l’anime, nous pouvons également voir la dévotion d’Enmu à Muzan, le chef et le plus puissant de tout le groupe de démons. Même ce passe-temps a sauvé le personnage d’être tué par Muzan lui-même, lorsqu’il a testé les lunes de rang inférieur pour voir si elles méritaient de faire partie de son équipe.

La folie et le désir de tuer d’Enmu étaient au-delà des attentes de Muzan, et il a donc épargné Enmu et lui a plutôt donné plus de sang et une autre chance de faire ses preuves.

Enmu a profité de cette opportunité et de son nouveau pouvoir pour élaborer un plan sinistre, fusionnant avec The Infinity Train, dans l’intention de faire de ses passagers ses victimes. La plupart des capacités d’Enmu se concentrent sur la manipulation des rêves et de la réalité. Il peut endormir les gens dans son royaume des rêves et leur montrer de belles visions idéalistes, ou leur présenter les cauchemars les plus déchirants.

Dans la bande, nous pouvons voir comment Tanjiro est victime de la réalité alternative causée par le sortilège d’Enmu, vivant une vie tranquille avec tous les membres de sa famille vivants, se souvenant que la mort de ses proches est ce qui déclenche l’intrigue de » Kimetsu no Yaiba ».

Malgré la facilité avec laquelle il peut être perdu dans un monde idéal, Tanjiro parvient à s’échapper avec l’aide de Nezuko et se force à revenir à la réalité pour mettre fin à Enmu une fois pour toutes.

Sans aucun doute, Enmu a été l’un des personnages les plus impitoyables que nous ayons vus dans l’anime, nous pouvons donc vous assurer qu’il est un homme et très cruel.