Kimetsu no Yaiba : quand sort l’épisode 10 de la saison 3 Arc of the Village of Blacksmiths ?

L’action continue dans Kimetsu no Yaiba et l’anticipation monte pour le prochain épisode de la série animée. Ici, nous vous dirons quand il sera disponible.



© UfotableQuand l’épisode 10 de la saison 3 de Kimetsu no Yaiba sera-t-il disponible.

La troisième saison de Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba Il avance à pas de géant et nos chasseurs préférés se retrouvent dans une situation extrême devant les Lunes démoniaques. Il Arche du village des forgeronsdu manga de Koyoharu Gotōge, avance avec de futurs dangers pour les protagonistes et tout continuera dans sa prochaine épisode 10.

« Pilier de la brume, Muichiro Tokito », était le nom de la première d’aujourd’hui. Il a été décrit comme suit : « Muichiro, qui a plus de démons poissons rouges, se dirige vers la cabane de travail où se trouvent le monticule de fer et la forêt de trous de fer. Là, Gyokko essaie de prendre Tetsuanamori en otage pour briser la concentration de Kotetsuzuka alors qu’il continue d’aiguiser son épée. Muichiro se précipite à la dernière minute, et avec la nouvelle épée Nichirin qu’il a reçue de Tetsuanamori, il défie Gyokko pour une revanche ! ».

Nous commençons là où le chapitre précédent s’est arrêté, en apprenant à connaître en profondeur Muichiro Tokito. Dans le présent, il est au milieu d’une bataille contre gyokko, qui se sent floué par le Pillar of Mist. Son ego ne connaît pas de limites, il est donc convaincu que son destin réside dans la victoire, mais un mouvement rapide du chasseur de démons suffit pour couper la tête du n ° 5 Demon Moon.

Quant à Tanjirōse bat avec Hantengu, qui ressemblait à un homme frêle, mais absorbe quatre formes et combine un puissant démon. Ce méchant utilise des dragons en bois pour attaquer le jeune homme Kamado, qui est mangé par l’un d’eux. Pour sa chance, il apparaît Mitsuri Kanrōji et parvient à le secourir. Maintenant, il est temps pour le Pilier de l’Amour et nous en verrons plus en action.

+Quand Kimetsu no Yaiba saison 3 épisode 10 première

L’anime continue avec sa sortie traditionnelle et chaque semaine, il est accompagné d’un nouveau chapitre, profitant du fait qu’aucun changement n’a été signalé jusqu’à présent. Donc, épisode 10 de la saison 3 de Kimetsu no Yaiba sera diffusé le dimanche 11 juin prochain et il peut être vu via le service de streaming croustillantuniquement si vous êtes un utilisateur premium.

