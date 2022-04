Kimetsu no Yaiba : première bande-annonce de l’arc de Blacksmith Village

Studio Ufotable vient de publier le premier trailer de la troisième saison de »Kimetsu no Yaiba », qui aura pour intrigue principale l’arc du manga »Le Village des Forgerons ». Dans le nouvel aperçu, nous pouvons voir le personnage principal Tanjiro Kamado dans sa prochaine aventure pleine d’action, qui couvrira les chapitres 100 à 127 du manga « Kimetsu no Yaiba ». Ce petit aperçu commence par les événements précédents de l’anime, nous montrant des extraits des scènes les plus emblématiques de chaque saison précédente.

La bande-annonce se termine ensuite avec des images inédites de la saison à venir montrant la Hashira de Mist Muichiro Tokito, la Hashira de Love Mitsuri Kanroji et la création de la nouvelle épée de Tanjiro. Dans cette nouvelle saison, nous pourrons voir Tanjiro se rendre au célèbre Blacksmith Village pour remplacer son épée après que le forgeron Demon Slayer se soit lassé d’essayer de le réparer.

Muichiro et Mitsuri figureront en bonne place dans l’arc à venir après n’avoir été que des personnages mineurs de l’histoire jusqu’à présent. Les fans pourront également profiter du retour de la distribution principale de l’anime, puisque Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma et Inosuke Hashibara rejoindront Tanjiro lors de sa prochaine mission.

L’anime »Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba » a été créé par Koyoharu Kotogeet se déroule dans un univers alternatif du Japon à l’époque Taisho, où les démons infestent les différents environnements du pays, étant des humains qui mettent de côté leur humanité pour obtenir des pouvoirs surnaturels tels que la force, la magie et la régénération.

Tanjiro Kamado est témoin de la brutalité de ces créatures après que toute sa famille a été tuée par l’un de ces démons, et bien que sa sœur cadette, Nezuko, réussisse à survivre, elle est blessée et devient rapidement l’une de ces bêtes démoniaques.

Déterminé à trouver un remède pour restaurer l’humanité de Nezuko, Tanjiro rejoint le Demon Slayer Survivor Corps, une organisation entièrement consacrée à l’éradication de tous les démons de la terre.

Il n’a pas encore été confirmé quand la troisième saison de » Kimetsu no Yaiba » sortira, mais actuellement vous pouvez voir l’intégralité des saisons 1 et 2 sur les services de streaming de Funimation, Hulu et Crunchyroll, ainsi que le film du première saison »Le Train Infini ».