Kimetsu no Yaiba : premier trailer et détails du prochain arc de la troisième saison

Un petit aperçu de ce qui sera le troisième opus de Kimetsu no Yaiba a été présenté, après les épisodes arrivés début 2022. Découvrez ici les nouveautés !

© UfotableKimetsu no Yaiba : premier trailer et détails du prochain arc de la troisième saison.

Kimetsu no Yaiba a dit au revoir il y a un peu plus de deux mois avec la fermeture du Arc du quartier des divertissements, correspondant à sa deuxième saison, mais dès l’anime ils ont annoncé les premières révélations du troisième opus sur leurs réseaux sociaux. Les fans ont retrouvé le sourire dans les dernières heures, puisque le premier aperçu des épisodes suivants a été publié.

Dans le dernier épisode, l’histoire s’est poursuivie après les événements vus dans le film qui ont duré Arc de train infini, où Rengoku perd la vie aux mains d’Akaza. À cette occasion, Tanjiro, Nezuko, Zenitsu et Inosuke ils rejoignent Tengen-Uzuile pilier du son, pour affronter les frères démons Daki et Gyutarō. Le chapitre qui a clôturé la livraison a laissé quelques doutes à ses protagonistes, mais ils seront bientôt résolus.

Après la diffusion de la finale de la saison au Japon, la confirmation de la troisième partie de l’anime ou de la quatrième est venue, au cas où le film serait considéré comme un de plus dans l’adaptation à l’écran. Là, il a été annoncé que les nouveaux chapitres couvriront les Arche du village des forgerons et ils ont surpris samedi midi en publiant la première avance officielle. Regardez-le ici!

Dans la vidéo révélée, nous observons une chronologie de ce qui s’est passé dans le Arc du quartier rouge avec des scènes de Rengoku se battant avant de mourir. Voici un petit résumé de la Arc du quartier des divertissementset enfin, le suivant Arche du village des forgerons avec la nouvelle épée Tanjirou et les premiers aperçus des piliers Muichiro Tokito et Mitsuri Kanroji.

Comme cela s’est produit dans le passé, les Hashiras prendront de l’importance, cette fois-ci celui du Brouillard et celui de l’Amourarrivant à affronter les démons qui, selon les détails divulgués, Ce seront Gyokko et Hantengubien qu’on s’attende Akaza retrouver une place prépondérante dans l’histoire. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été confirmée pour la troisième saison de Kimetsu no Yaibamais est attendu plus tard cette année ou début 2023 sur Crunchyroll.

