« Kimetsu no Yaiba »: liste des arcs « Demon Slayer » dans l’ordre

Même si Kimetsu no Yaiba diffuse toujours des épisodes, comme ceux de la saison du « Village des forgerons », le manga sur lequel il est basé est déjà terminé. Par conséquent, nous savons exactement ce qui se passera plus tard et quels sont tous les arcs qui restent à adapter pour le anime croustillant.

L’histoire originale de « Demon Slayer » a été créée par Koyoharu Gotouge. Captivant les lecteurs avec son intrigue passionnante et ses personnages mémorables, le manga a pris fin en 2020, laissant une profonde impression sur les fans du monde entier. Le succès du manga a incité l’adaptation animée de la série.

Le roman graphique a été animé par le studio Ufotable, connu pour sa qualité visuelle impressionnante et son souci du détail.

De quoi parle « Kimetsu no Yaiba » ? Situé dans la période Taishõ, il dépeint la quête courageuse de Tanjiro pour devenir un chasseur de démons et venger ses proches.

Comme d’autres émissions japonaises, la série est divisée en arcs, chacun avec un défi différent pour les protagonistes à relever. Par conséquent, chacun peut couvrir plusieurs épisodes ou chapitres de manga, permettant un développement profond et détaillé de l’intrigue et des personnages.

Dans divers arcs de « Kimetsu no Yaiba », les chasseurs de démons doivent affronter différentes lunes supérieures (Photo : Ufotable)

LISTE DE TOUS LES ARCS « KIMETSU NO YAIBA » DANS L’ORDRE

« Kimetsu no Yaiba » a un total de 11 arcs qui s’étendent sur 23 volumes. Si vous voulez une ventilation complète de chacun de ces arcs, les voici dans l’ordre :

Arc de sélection finale : manga chapitres 1-9, anime épisodes 1-5

manga chapitres 1-9, anime épisodes 1-5 Arc des marais du kidnappeur : manga chapitres 10-13, anime épisodes 6-7

manga chapitres 10-13, anime épisodes 6-7 Arc d’Asakusa : manga chapitres 14-19, anime épisodes 8-10

manga chapitres 14-19, anime épisodes 8-10 Arc du manoir Tsuzumi : chapitres manga 20-27, épisodes anime 11-14

: chapitres manga 20-27, épisodes anime 11-14 Arc du mont Natagumo : chapitres manga 28-44, épisodes anime 15-21

: chapitres manga 28-44, épisodes anime 15-21 Arc de formation en réadaptation : chapitres manga 45-53, épisodes anime 22-26

: chapitres manga 45-53, épisodes anime 22-26 Arc du train de Mugen : manga chapitres 54-69, anime épisodes 27-34 et « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train »

: manga chapitres 54-69, anime épisodes 27-34 et « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train » arc du quartier des divertissements : chapitres manga 70-97, épisodes anime 34-44

: chapitres manga 70-97, épisodes anime 34-44 Arc du village des forgerons : manga chapitres 98-127, anime épisodes 45-55 (à l’antenne)

Les arcs qui n’ont pas encore été adaptés par l’anime :