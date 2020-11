Kimetsu no Yaiba: Les élections américaines se sont illustrées comme le manga

Une télévision japonaise locale a profité de la poussée du travail de Koyoharu Gotouge pour discuter de la sélection d’urgence du nouveau président

La politique peut changer le monde entier, surtout lorsque les principaux éléments en jeu font référence à l’une des plus grandes puissances internationales: les États-Unis. Les élections pour le nouveau président de « la terre de la liberté » ont été récemment réglées avec un résultat positif pour Joe Biden, laissant ainsi derrière lui le mandat de Donald Trump. Cette course a été suivie par des pays du monde entier, et au Japon nous avons eu une spéciale très particulière qui avait un invité vedette: « Kimetsu no yaiba« .

Kimetsu no Yaiba revient pour « participer » à la politique

Ensuite, nous vous laissons avec l’image qui n’a cessé de circuler sur Internet ces derniers jours:

Pour les plus déconcertés par l’image, nous soulignerons qu’il s’agissait d’un montage réalisé par la télévision japonaise locale ‘TV Asahi’ (via Aitaikimochi). En cela, alors, nous voyons Illustré Joe Biden et Donald Trump dans le vrai style « Kimetsu no Yaiba », à la fois à travers le logo central du manga et de l’anime et à travers les techniques de respiration de l’eau et du feu qui sont distribuées par chacun des anciens candidats aux élections du nouveau président des USA.

La vérité est que, étonnamment, ce Ce n’est pas la seule fois que récemment «Kimetsu no Yaiba» s’est engagé dans le domaine de la politique. Vous trouverez ci-dessous un article dans lequel nous avons rassemblé comment le Premier ministre du Japon a utilisé le travail de Gotouge-sensei pour envoyer un message à l’un de ses amis politiques:

En fin de compte, nous nous souviendrons qu’aujourd’hui, il a été confirmé que « Kimetsu no Yaiba: le train infini » est déjà le cinquième film le plus rentable de toute l’histoire du Japon. Dans cet article vous trouverez tous les détails.

