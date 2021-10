Kimetsu no Yaiba : le créateur a révélé une faiblesse inattendue de Tanjiro

Depuis quelques semaines les fans de Kimetsu no yaiba Ils ont à nouveau souri et l’anime populaire a fait son retour à l’écran avec l’adaptation de l’Arc Infinity Train, le même qui a été porté au grand écran et a encore accru le phénomène. Dans le deuxième épisode, il y avait un dialogue qui montrait pourquoi Tanjiro il n’aura pas de chemin facile pour remplir son objectif.

Cette partie de l’histoire raconte comment Muzan Kibutsuji envoyer Enmu tuer le jeune Kamado et le reste des chasseurs de démons pour gagner plus de pouvoir et monter dans l’organisation. Tanjiro, Nezuko, Zenitsu et Inosuke accepter de rejoindre Kyojuro rengoku pour vaincre le démon responsable de nombreuses disparitions dans le Train de l’Infini, mais le protagoniste tentera également de trouver des réponses sur la Danse du Dieu du Feu.

+ La faiblesse de Tanjiro Kamado

Lorsque le Train Infini arrive, nous voyons que le jeune homme Kamado cherche à se rapprocher Rengoku pour l’aider dans une mission et apprendre de lui autant que possible. Cependant, plus tôt, il lui a posé des questions sur la Danse Hinokami Kagura que son père lui a appris quand il était enfant, mais Pilar lui assure qu’il n’a jamais rien entendu de cela, ce qui génère de la confusion pour ne pas avoir trouvé la réponse qu’il cherchait.

C’est là que Kyojuro Il refuse de lui en dire plus sur l’utilisation de l’épée Flame Breathing, bien qu’elle le ferait s’il accepte d’être son apprenti. Après une explication des cinq éléments qui composent les Piliers, Rengoku découvre que l’épée de Tanjiro est noire et lui dit que c’est malheureux, car il n’y a jamais eu quelqu’un qui ait atteint le niveau de Hashira avec une arme de cette couleur..

Rappelons que le plan Tanjiro est d’augmenter son pouvoir de chasseur de démons pour vaincre Muzan Kibutsuji et essayer de faire sa sœur, Nezuko, redevenir un humain ordinaire. C’est pour ça que en ce moment il court en désavantage pour son épée noire, même si cela pourrait également indiquer qu’il est ouvert à un potentiel unique qui le transformerait en une sorte d’élu.

