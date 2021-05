Kimetsu no Yaiba: Infinity Train, le leader du cinéma mondial

L’année dernière, pendant la pandémie, de nombreux cinémas à travers le monde n’ont pas pu ouvrir leurs portes. Mais, à l’heure actuelle, et avec COVID beaucoup plus maîtrisé, l’industrie a réactivé ses travaux et, grâce à Je les ai animés ils ont commencé à augmenter leur nombre.

C’est que, récemment, avec la première de Kimetsu no Yaiba: train de l’infini, les cinémas sont sauvés. Le film, suite directe de l’anime acclamé basé sur le manga Kimetsu no yaiba c’est devenu le film international le plus rentable de l’histoire.







Les chiffres étaient connus il y a à peine quelques heures et le long métrage est considéré comme le plus important étant donné que, aux États-Unis, a levé 22 millions de dollars lors de son premier week-end au cinéma. En revanche, en Amérique latine, il a accueilli plus de 350 millions de participants rien qu’au Mexique.

Avec ces chiffres, Kimetsu no yaiba Il a levé les fonds nécessaires pour pouvoir augmenter les revenus nécessaires des cinémas après le chaotique 2020. À tel point que, avec cela, ils ont réussi à devenir le sauveur d’anime de l’industrie.

Quant à sa première au Japon, le film a rapporté 44 millions de dollars en 2020, devenant ainsi le leader mondial au box-office. Et c’est précisément avec ces chiffres qu’il a réussi à surpasser Frozen 2, le film de Disney qui a récolté 18,2 millions de dollars.