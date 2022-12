Kimetsu no Yaiba dévoile la date de diffusion de sa troisième saison

La troisième saison de l’anime »Kimetsu no Yaiba », également connu sous le nom d’arc » Swordsmith Village », sera présenté en première dans les premiers mois de 2023. Dans une nouvelle vidéo promotionnelle, vous pouvez voir que la prochaine saison sera présentée en avril 2023, suite aux événements après l’arc. le quartier rouge.

Dans l’aperçu, vous pouvez voir les deux nouveaux personnages qui seront la clé des nouveaux épisodes, avec la Hashira of Love et la silencieuse Hashira of the Mist. Produit à nouveau par ufotablela troisième saison débutera avec son premier épisode d’une heure.

En plus d’annoncer la sortie de la saison 3 de »Kimetsu no Yaiba », la vidéo présentait la nouvelle tournée mondiale d’anime qui projettera les épisodes 10 et 11 de la saison précédente dans différentes parties du monde, suivis du premier épisode. de la nouvelle saison.

La projection débutera au Japon avant de toucher les États-Unis et le Canada le 3 mars avec des versions sous-titrées et doublées en anglais. Il frappera ensuite Paris le 25 février, Berlin le 26 février, Mexico le 4 mars, Séoul le 11 mars et Taïwan terminera la tournée le 19 mars.

Chaque projection mettra en vedette des invités spéciaux tels que le producteur yuma takahashicomédienne de doublage Natsuki Hanae et le chanteur viseurqui a fait l’ouverture de la deuxième saison.

»Kimetsu no Yaiba » a commencé comme un manga écrit et illustré par Koyoharu Gotuge, devenant un succès mondial avec son adaptation animée sortie en 2019. L’histoire du manga s’est terminée en mai 2020, étant l’une des séries manga les plus populaires de tous les temps. , vendu à plus de 150 millions d’exemplaires.

L’histoire suit Tanjiro Kamado, un jeune homme qui devient un tueur de démons après que Muzan Kibutsuji ait tué sa famille et transformé sa sœur en démon. Toujours dans son histoire tragique, Tanjiro fait preuve de gentillesse envers les humains et les démons, étant le protagoniste préféré de nombreux fans d’anime.

L’arc » Swordsmith Village » de » Kimetsu no Yaiba » sera présenté en avril 2023.