Kimetsu no Yaiba / Demon Slayer : la deuxième saison annulée ?

Une histoire qui tourne autour d’un garçon qui comprend et qui mûrit dans la vie grâce à des rencontres est un must watch. Demon Slayer a une histoire similaire.

Cet anime ne compte qu’une saison actuellement mais elle a été reçue avec de l’amour et une passion presque incandescente de la part des fans. L’anime est adapté d’un manga du même non et qui contient un total de 21 volumes. Après l’adaptation de la première saison, les fans qui ne lisent pas le manga sont presques toujours en alerte et veulent vite comprendre ce que le récit va leur offrir par la suite. Le manga a offert un total de 60 millions d’exemplaires vendus. Demon Slayer / Kimetsu No Yaiba a été annoncé comme étant le manga le plus vendu en février 2020.

The Demon Slayer intro has been stuck in my head all day 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/hckjS5Espr — Lorrie D. Granadillo (@LDGx3) August 7, 2020

Il y a eu des spéculations sur le lancement de sa saison 2. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce Demon Slayer et nous allons dissiper vos doutes : Kimetsu No Yaiba Saison 2 !

Date de sortie de Demon Slayer : Kimetsu No Yaiba Saison 2

La saison 2 devait être lancée en octobre 2020, mais avec la pandémie de Covid-19 ,tout laissé en suspens. Déjà au départ, il n’y avait pas de dates fixes pour le lancement, mais la production avait déjà commencé. Entre temps, le studio Ufotable a connu une certaine réorganisation, ce qui fait que cette interruption devrait donc être bénéfique pour le studio et la suite de ses projets notables.

Selon les prévisions les plus optimistes, 2021 sera largement dépassé avant de pouvoir se délecter à nouveau de la seconde saison de ce titre. Pour l’instant, c’est ce que nous avons fait, bien que les fans aient été enthousiasmés par des nouvelles décentes. Soutenez-les autant que vous le pouvez mais tout est question de patience. La sécurité est une priorité pour le moment. Ne vous inquiétez pas, s’il y a confirmation nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. Mais actuellement pour beaucoup de fans, le film qui devrait sortir prochainement, “Kimetsu no yaiba mugen train” sera en fait l’actuelle saison 2. À voir puisque ce film est aussi prévu pour 2021.



Le casting probable de la deuxième saison

De ce côté rien à dire. Ce sera exactement la même distribution que celle de la première saison : Akari Kito dans le rôle de Nezuko Kamado, Hiro Shimono dans celui de Zenitsu Agatsuma, Daisuke Hirakawa dans celui d’Emma, Yoshitsugu Matsuoka dans celui d’Inosuke Hashibira, Satoshi Hino dans celui de Kyojuro Rengoku. Aucune déclaration n’a été faite à ce sujet, bien qu’ils puissent y avoir de nouveaux personnages pour la suite. La seule chose qui est sûre, c’est que l’humour et l’ambiance qui fait la série sera toujours au rendez-vous.