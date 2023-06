« Kimetsu no Yaiba » : date, heure et comment regarder l’épisode 11 de la saison 3 de « Demon Slayer »

Hayward EcoPac Powerline Hayward-11 kW / 75m3

POMPE À CHALEUR ECOPAC POWERLINE La pompe à chaleur Powerline Ecopac est un moyen sûr, efficace et économique pour profiter plus largement de la saison de baignade ; en choisissant cette pompe à chaleur de piscine Hayward, vous pourrez vous baigner d'avril à octobre. Vous n'aurez plus de soucis à vous faire, l'eau de votre piscine sera chaude, même si le temps de si prête pas. Caractéristiques techniques de la pompe à chaleur Hayward POWERLINE ECOPAC Elle f onctionne dès 5° C de température extérieure. Son r endement est optimal à partir de 15° C . Dispose d'un é changeur en titane, résistant à la corrosion. La pompe à chaleur de piscine Hayward EcoPac Powerline est c ompatible avec tout type de traitement (y compris au sel). Convient à une i nstallation en extérieur. Fluide frigorigène R410A : le meilleur compromis entre é cologie et performance. Raccordement en 50mm. Cette pompe à chaleur Hayward se pilote facilement à l'aide de son p anneau de contrôle LCD. Elle est c onforme aux normes CE. Compresseur rotatif (Scroll 15kW) très silencieux. Elle est robuste en raison de sa c oque en acier galvanisé. POURQUOI CHOISIR LE MODÈLE DE POMPE À CHALEUR DE PISCINE HAYWARD ? De toutes les solutions de chauffage du bassin, celle de la pompe à chaleur est de loin la plus intéressante ; elles est à la fois performante, économique et écologique grâce à un rendement énergétique remarquable situé entre 4 et 5. C'est pourquoi Hayward® a fait le choix de lui consacrer tout son savoir-faire, vous offrant une fois encore le meilleur pour le confort de votre piscine. En effet, cette pompe à chaleur Hayward Powerline propose sur son panneau de commande quatre modes de fonctionnement : Mode Timer : Réglage de l'heure de démarrage et de l'heure d'arrêt Mode Cool : Refroidissement de votre bassin Mode Heat : Pour le chauffage de votre piscine Mode Auto : Pour régler automatiquement le chauffage et assurer un maintien précis de la température de l'eau. Les conseils Powerline Il est préférable d'utiliser du tube PVC pour la canalisation hydraulique Ø 50 mm. Ce tube PVC est f ourni avec 2 raccords. Raccorde z l'entrée d'eau de la pompe à chaleur à la conduite venant du groupe de filtration puis la sortie d' e au de la pompe à chaleur à la conduite d'eau allant au bassin (cf schéma ci-dessous). Installe z une vanne dite "by-pass" entre l'entrée et la sortie de la pompe à chaleur. Utilise z la pompe à chaleur dans les plages suivantes de températures et d'humidité pour assurer un fonctionnement sûr et efficace. Température extérieure +7°C ~ +35°C Température d'eau +12°C ~ +40°C Humidité relative < 80% Plage de réglage point de consigne +15°C ~ +40°C Caractéristiques ECOPAC Hayward Cette pompe à chaleur de piscine by HAYWARD POWERLINE vous est proposée en 4 modèles disponibles : 5,5 kW, 8 kW, 11 kW et 15 kW ( pour bassin allant de 40 à 100m3 ) Faible niveau sonore Échangeur en titane COP de 5 air à 15°C et COP >6 air à 26°C Mode Refroidissement Mode Timer Meilleur rapport...