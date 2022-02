Kimetsu no Yaiba : C’est le pouvoir secret de Nezuko

Animé

Lors du dernier épisode de la deuxième saison de l’anime, un nouveau pouvoir Nezuko a été révélé. De quoi s’agit-il?

© UfotableKimetsu no Yaiba : C’est le pouvoir secret de Nezuko.

La deuxième saison de Kimetsu no Yaibaqui a adapté le Arc du quartier rouge du manga, était l’un des plus célébrés par les fans d’anime ces derniers mois, mais malheureusement, il s’est terminé le 13 février. Dans ces nouveaux épisodes, celui qui a surpris plus d’une fois les téléspectateurs était nezukoqui a démontré une capacité jamais vue en elle. En quoi consiste son nouveau pouvoir ?

La bonne nouvelle pour les fans, c’est que le troisième volet du programme qui adaptera le Arche du village des forgeronsmettant en vedette les piliers Muichiro Tokito et Mitsuri Kanrōji. Là, nous aurons plus d’aventures avec Tanjirô, Zenitsu, Inosuke et la petite fille, qui a franchi une nouvelle étape à la recherche de sa guérison pour redevenir une humaine ordinaire.

+ Le nouveau pouvoir de Nezuko

C’est dans l’épisode 6 de ce deuxième volet que nous avons rencontré une nouvelle facette de nezuko en devenant un démon puissant qui a réussi à contrer Daki presque sans effort. Constatant que sa transformation devenait de plus en plus remarquable, son frère réussit à l’endormir et elle resta sous la protection de Kamado jusqu’au dernier chapitre. Après la grande bataille qui a donné des vainqueurs aux protagonistes, la fille a joué un grand rôle en sauvant la vie de deux de ses amis avec des pouvoirs de guérison.

Au « Même si on se réincarne » Nezuko a été vue pour la première fois en train d’utiliser ce pouvoir qui parvient à guérir les gens, comme elle l’a fait avec Tengen Uzui et Inosuke., qui avait été empoisonné par Gyutaro. Ce qu’il fait, c’est se rapprocher, mettre leurs mains sur le corps et s’allumer avec un flamboiement de feu violet qui semble brûler les blessures jusqu’à ce qu’ils aient fini de sauver leur vie. Pour le moment, il n’y a plus d’explications à ce sujet dans l’anime et on pense qu’à l’avenir, cela reviendra sur le devant de la scène.

En plus de cette capacité, nous avons vu qu’il a un bon restauration d’énergie, puissance accrue, force physique unique, régénération accrue et excellent état de berserker, à la hauteur des principales lunes démoniaques. Pour en savoir plus sur elle et ses pouvoirs, nous devons attendre jusqu’à ce que Arche du village des forgeronsqui pour le moment n’a pas de date de sortie mais on pense qu’elle pourra être annoncée prochainement.

