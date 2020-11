Kim Plath qualifie Rift et Ethan Plath de «  dévastatrice  », tandis que la femme d’Ethan, Olivia, déclare que la situation familiale est «  toxique  »

Les Plath ne sont pas exactement une grande famille heureuse. Les stars de Bienvenue à Plathville sont profondément divisés, comme on le voit dans la première de la saison 2 de leur émission de téléréalité, diffusée le mardi 10 novembre sur TLC. Les choses sont devenues si tendues entre le fils aîné Ethan Plath et ses parents qu’ils ne parlent plus, une situation que sa mère décrit comme «dévastatrice».

Ethan Plath a cessé de parler à ses parents

Dans la première saison de Bienvenue à Plathville, Ethan révèle que sa relation avec sa mère Kim Plath et son père Barry Plath a atteint un nouveau creux. Dans la saison 1, les téléspectateurs ont vu Ethan, nouvellement marié, et sa femme Olivia se heurter à ses parents au sujet de leurs règles ultra-strictes – y compris une interdiction du sucre, des médias sociaux et de la musique rock – pour leurs plus jeunes enfants. Kim et Barry n’étaient pas heureux qu’Ethan et Olivia semblent encourager la rébellion chez deux de leurs autres enfants, Micah et Moriah. Et ils semblaient en vouloir à Olivia en particulier, qu’ils considéraient comme une mauvaise influence.

Désormais, la guerre entre les différentes factions de la famille Plath signifie qu’Ethan et Olivia ne parlent plus à Kim et Barry.

«Nous avions besoin d’espace en couple, alors nous avons décidé que cela signifiait pas de contact avec mes parents», dit Ethan dans l’épisode.

Le problème était le refus de Kim et Barry de laisser Ethan et Olivia passer du temps sans surveillance avec ses jeunes frères et sœurs.

«Ça fait vraiment mal de ne pas pouvoir voir [my siblings]», Dit Ethan. «C’est vraiment difficile. C’est très très frustrant. J’ai beaucoup de frustration que j’essaie de gérer. »

Ethan dit qu’il n’aurait pas dû permettre à ses parents de manquer de respect à Olivia

Ethan et Olivia avouent que les problèmes avec ses parents ont provoqué des tensions dans leur propre mariage.

«C’était juste toxique», dit Olivia.

À un moment donné, Barry a déclaré que Kim et lui ne pouvaient pas accepter Olivia, révèle Ethan dans l’épisode. Cela l’a obligé à faire un choix entre ses parents et sa femme. Mais pas avant que lui et Olivia aient passé plusieurs mois à envisager une séparation ou un divorce.

«C’est une chose que je regrette vraiment», dit-il. «J’ai essayé de garder la paix alors que j’aurais dû dire: ‘Ne traitez pas ma femme comme ça.’»

Kim et Barry Plath partagent leur version de l’histoire

Sans surprise, Kim et Barry ont une perspective légèrement différente sur la rupture avec Ethan et sa femme. Le couple défend leur décision de s’en tenir à leurs règles pour leurs plus jeunes enfants, ainsi que leur choix de demander à Moriah, 17 ans, et Micah, 18 ans, de déménager lorsqu’ils ont repoussé les limites de leurs parents. Mais ils se disent attristés que leur relation avec leur fils aîné se soit rompue.

«La famille s’est fracturée», dit Kim. «Notre relation avec Ethan et Olivia s’est détériorée. Il y a un jour trois ou quatre mois, Ethan est venu chez nous et nous a dit qu’il ne voulait plus rien avoir à faire avec nous.

«Quand Ethan nous a dit cela, c’était dévastateur», ajoute-t-elle.

Bienvenue à Plathville La saison 2 débute le mardi 10 novembre à 22 h HE sur TLC.

