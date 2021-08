Kim Kardashian West sortait-elle avec Nick Cannon quand elle a rencontré Kanye West ?

Nick Cannon a fait la une des journaux pour avoir accueilli plusieurs nouveau-nés cette année. Le Wild N’Out créateur a partagé en juillet 2021 que le mannequin Alyssa Scott a donné naissance à son septième enfant, Zen Cannon. Cannon a également récemment révélé qu’il ne pensait pas qu’il se marierait après avoir divorcé de Mariah Carey en 2016. Avant de devenir père de jumeaux Moroccan et Monroe, le Tout ça alun daté Kim Kardashian West. Cependant, Cannon, la personne qui a connecté le premier le L’incroyable famille Kardashian star avec Kanye West ?

Nick Cannon et Kim Kardashian West | Chris Farina/Corbis via Getty Images

Nick Cannon est « presque sûr à 100% » d’avoir présenté Kim Kardashian West et Kanye West

Bien qu’elle ne soit pas connue jusqu’au milieu des années 2000, Kardashian West avait plusieurs relations avec Hollywood. En tant qu’ami d’enfance et ancien employé de Paris Hilton, le fondateur de SKIMS a rapidement rencontré plusieurs célébrités, dont Brandy et Ray J. Kardashian West et Ray J sont sortis ensemble au début des années 2000.

CONNEXES: Nick Cannon a une fois essayé de demander à Beyoncé mais elle l’a rapidement abattu

Tout en travaillant comme styliste du chanteur sur le tournage de Moesha, Kardashian West a rencontré Cannon. Le L’amour ne coûte rien l’acteur a été immédiatement attiré par elle, même si elle et Ray J étaient en couple. Une fois que Ray et Kardashian West se sont séparés, elle a commencé à sortir avec Cannon.

Le E! la star et l’animateur de télévision ont souvent été vus ensemble lors d’événements étoilés tout au long de leur relation. En septembre 2018, l’acteur a déclaré qu’il était « presque sûr à 100% » d’avoir présenté Kardashian West à son futur mari lors d’une de leurs soirées rendez-vous.

« Moi, Kim et Paris Hilton sommes allés dans un club à New York, Lil Kim était là … Kanye est venu à ma table, et j’étais comme » Yo, rencontre ma nana, Kim « », a partagé Cannon avec VladTV.

Pourquoi Nick Cannon a-t-il largué Kim Kardashian West ?

Cannon et Kardashian West ont continué à sortir ensemble jusqu’en 2007. Quelques mois seulement avant la première de la série de KUWTK, le chanteur masqué l’hôte a rompu avec elle.

Kim Kardashian et Nick Cannon | John Shearer/WireImage pour Teen Vogue

CONNEXES: La tante de Lamar Odom a quitté Khloé Kardashian et Kim Kardashian West dans un « silence stupéfait » lorsqu’elle leur a dit « Vous n’êtes pas si mignons »

Dans une interview de 2012 avec Howard Stern, Cannon a déclaré que la relation avait souffert lorsque Kardashian West aurait menti à propos de sa sex tape de 2003 avec Ray J.

« C’était mon problème », a-t-il déclaré (via The Huffington Post). « Nous avons parlé de cette cassette… Et elle m’a dit qu’il n’y avait pas de cassette. Si elle avait pu être honnête avec moi, j’aurais peut-être essayé de la retenir et de lui dire : « C’était avant moi » parce que c’est une fille formidable. C’est en fait l’une des personnes les plus gentilles que vous rencontrerez. Mais le fait qu’elle ait menti et m’ait dit qu’il n’y avait pas de cassette ? Et je pense toujours qu’elle aurait peut-être même eu un rôle à jouer avec [its release]. «

Kim Kardashian est-elle en couple ?

Malgré une rupture lors de la première de son émission, la carrière de Kardashian West a grimpé en flèche après la diffusion de la série. Bientôt, elle et le reste de la famille Kardashian-Jenner ont décroché des offres lucratives et des marques à succès.

CONNEXES: Wendy Williams a une fois insinué que Kim Kardashian West n’avait pas payé assez d’argent à sa mère porteuse

Après sa séparation de Cannon, le futur avocat est sorti avec Reggie Bush. Lorsqu’ils se sont séparés en 2010, Kardashian West a épousé l’ancien joueur de la NBA Kris Humphries. Après la fin de leur célèbre union de 72 jours, la star de télé-réalité a commencé à sortir avec son ami de longue date, West. Le couple s’est marié en 2014 et a quatre enfants : North West, Saint West, Chicago West et Psalm West. Cependant, au milieu de plusieurs rumeurs de rupture, Kardashian West a officiellement demandé le divorce de West en janvier 2021.

Depuis leur séparation, l’entrepreneur a rejeté tous les rapports selon lesquels elle sortait avec quelqu’un de nouveau. Plus récemment, elle et Khloé Kardashian ont soutenu West lors de sa soirée d’écoute pour son album, Donda.