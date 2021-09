Kim Kardashian West habillée comme Cher de « Clueless » tous les jours au lycée : « Cette mode était ma vie »

Kim Kardashian West gagne des milliards de dollars en exhibant ses derniers looks mode et beauté. Après avoir passé plusieurs années à promouvoir les marques sur les réseaux sociaux, l’ancien L’incroyable famille Kardashian star a lancé ses entreprises à la fin des années 2010. Aujourd’hui, elle dirige une ligne de shapewear, SKIMS, et une marque de soins de la peau, KKW Beauty.

Bien avant que Kardashian ne fasse une entreprise de son amour pour le style, elle a imité un personnage de film populaire des années 90 lorsqu’elle était enfant.

Kim Kardashian Ouest | Chesnot/WireImage

Kim Kardashian West a intentionnellement acheté les looks de Cher Horowitz après avoir vu «Clueless»

Kardashian West a vécu à Los Angeles pendant la majeure partie de son enfance avec ses parents Kris Jenner, Robert Kardashian, Sr et Caitlyn Jenner. En grandissant dans les années 90, j’ai regardé plusieurs films, émissions de télévision et clips vidéo qui montraient des styles de mode uniques.

Alicia Silverstone dans le rôle de Cher de ‘Clueless’, 1995. | Photos Paramount/Getty Images

Même si elle détestait aller à l’école, Kardashian West a suivi ce qui était tendance pendant son adolescence. Dans une interview avec Seventeen Magazine, elle a dit avoir regardé Cher Horowitz (Alicia Silverstone) dans le film de 1995 Désemparés grandement influencé sa carrière au lycée.

« Quand j’avais 17 ans, j’ai vu le film Désemparés, et cette mode était ma vie », a déclaré Kardashian West. « Les tenues de Judy étaient celles que je portais. J’avais littéralement au moins 10 des tenues que Cher avait. De plus, c’était plutôt cool d’avoir des bips de différentes couleurs. Je changeais de couleur tous les week-ends.

Kim Kardashian West rend souvent hommage aux célébrités à travers la mode

Bien qu’il s’habille comme le personnage emblématique de Silverstone tous les jours, Kardashian West se tourne vers plusieurs célébrités pour s’inspirer de la mode. De plus, la mère de quatre enfants utilise généralement Halloween pour honorer d’autres personnalités notables de l’industrie du divertissement. Certains des costumes de Kardashian West comprenaient Aaliyah, Selena Quintanilla et Madonna au fil des ans.

. En 2019, Kardashian West a choqué certains fans lorsqu’elle s’est photographiée portant des tenues que Naomi Campbell portait sur plusieurs pistes. Selon W Magazine, un fan a réagi aux looks de Kardashian West avec une vidéo truffée de comparaisons côte à côte d’elle et de Campbell. De plus, ils ont joué « Obsessed » de Mariah Carey, ce qui implique que Kardashian West a intentionnellement volé le look du mannequin des années 90.

Après la sortie de la vidéo, le E! La star a déclaré que Campbell n’était pas en colère contre elle pour avoir porté les mêmes vêtements de marque des décennies plus tard.

« C’est drôle parce que les gens écrivaient à ce sujet comme si c’était quelque chose de scandaleux », a-t-elle déclaré. Personnes. « J’ai toujours été si ouverte qu’elle est l’égérie ultime de la mode et du glamour. Elle a obtenu les meilleurs looks de piste. [Campbell] et j’en ai parlé et j’ai ri que cela soit devenu un gros problème parce que j’ai toujours été si franc avec elle en privé sur le fait qu’elle est ma muse mode et glamour pour toujours.

Kanye West a influencé son style pendant leur mariage

En plus d’utiliser les icônes du style des années 90 comme source d’inspiration pour la mode, Kardashian West a déclaré que Kanye West avait changé de style. Quand ils ont commencé à sortir ensemble en 2012, le Donda le rappeur lui a donné une « refonte complète » après avoir déclaré que sa femme avait le « pire style ».

Tout au long de leur mariage de sept ans, West a stylé Kardashian West avec de multiples looks de haute couture qui ont été à la fois des succès et des échecs. Cependant, elle a déclaré que la relation lui avait donné la confiance nécessaire pour ne pas se soucier de ce que le public pensait.

« Être en couple avec Kanye depuis une décennie, quelqu’un qui ne se souciait absolument pas du facteur de sympathie ou de sa perception de lui tant qu’il était fidèle à lui-même … cela m’a tellement appris de la meilleure façon d’être moi et vivre dans l’instant », a-t-elle déclaré lors d’une apparition sur Nous sommes soutenus par podcast.

L’interview en podcast a eu lieu des mois après que Kardashian West a demandé le divorce de West. Alors que leur mariage est peut-être terminé, la star de télé-réalité continue de montrer ses nouveaux looks de mode sur Instagram.