Kim Kardashian West et les fans de Kanye West ne sont pas convaincus que «  Kimye  » est en difficulté

Si vous laissez les spectateurs le dire, Kim Kardashian West et Kanye West sont condamnés depuis le début. Toute leur relation a été entourée de rumeurs, de potins et de doutes depuis sa création, de nombreuses personnes prédisant que le couple s’écraserait et brûlerait à tout moment.

D’une part, la relation du couple a été marquée par de nombreux drames, et leur tendance à se mettre sous les projecteurs – à la fois individuellement et en couple – a permis aux gens de passer beaucoup de temps à séparer leur relation. D’un autre côté, le couple a définitivement prouvé qu’il était engagé sur le long terme et qu’il avait construit une vie ensemble qui surpasse les attentes de leurs critiques.

Une fois de plus, le couple fait face à des rumeurs de divorce imminent, mais est-ce juste un autre cas de critiques qui tournent les roues sans aucune raison réelle de douter de la relation du couple?

Kim Kardashian West et Kanye West semblaient un couple improbable

Kardashian et West étaient tous deux devenus célèbres indépendamment l’un de l’autre avant que leur relation ne commence. West avait gagné la renommée et l’attention pour sa carrière de rap prolifique et aussi pour sa tendance à faire la une des journaux pour son comportement étrange – et souvent rebutant.

Kardashian était bien connue pour son travail dans la télé-réalité, en particulier en tant que star sur L’incroyable famille Kardashian. Qualifiée de «célèbre pour être célèbre», les relations de haut niveau de Kardashian – y compris des divorces désordonnés – lui avaient donné la réputation d’utiliser sa vie amoureuse pour faire parler les fans.

Il est peut-être compréhensible, alors, que beaucoup de gens doutent que Kardashian et West aient une relation sérieuse. Ils étaient tous deux connus comme des opportunistes qui voulaient garder leur propre nom dans les gros titres, tant de gens soupçonnaient que leur relation était une relation de commodité plutôt qu’un amour authentique.

Prouver que leurs sceptiques ont tort

Kim Kardashian et Kanye West ont définitivement une relation unique, mais ils ont également prouvé que leurs sceptiques avaient tort en ce qui concerne l’authenticité et la profondeur de leur amour l’un pour l’autre.

West a soutenu Kardashian dans des moments difficiles, quittant même la scène au milieu d’une performance pour voler à ses côtés lorsqu’elle a été volée à Paris. Kardashian a été aux côtés de son mari car il a eu des problèmes de santé mentale très publics, et elle vient souvent à sa défense lorsque des critiques l’attaquent.

Ils ont une famille de quatre enfants et ils ont été ouverts sur les expériences de Kardashian avec les problèmes de grossesse et leur utilisation de la maternité de substitution pour faire grandir leur famille. Même si la famille partage son temps entre la Californie et le Wyoming, leur arrangement semble fonctionner pour eux.

Kim Kardashian West et Kanye West nient que leur relation est en difficulté

Des rumeurs de divorce ont circulé autour du couple puissant depuis le moment où ils se sont mariés, et cette année n’a pas été différente. Les rapports de sources comme Vulture indiquent que le couple mène une «vie séparée» se sont concentrés sur le fait que Kardashian passe plus de temps en Californie tandis que West a tendance à s’en tenir à leur ranch du Wyoming.

Pour alimenter l’incendie, lors d’une panne très publique qui a depuis été attribuée à un épisode bipolaire, West a tweeté qu’il essayait de divorcer de Kardashian depuis longtemps.

Cependant, le couple ne semble pas donner de crédibilité aux rumeurs selon lesquelles un divorce est imminent. Kardashian a expliqué aux fans que West luttait contre sa santé mentale pendant ces tweets, et ils ont depuis été supprimés.

Ils continuent à publier des photos ensemble et suggèrent que leur relation – aussi atypique soit-elle – fonctionne comme ils le souhaitent. Certains fans sont heureux de les voir ensemble, et un fil Reddit sur le sujet a exploré comment ils pourraient être bons les uns pour les autres malgré tous les hauts et les bas.

«Je les aime ensemble. Je suis content qu’ils se soient, mais je suis très content qu’il l’ait », a écrit un fan. « Je pense qu’ils sont dans une relation beaucoup plus saine que les gens aiment à le prétendre », a ajouté un autre.