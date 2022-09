Kim Kardashian veut rejoindre le MCU : « Ce serait tellement amusant »

Peut-être que la prochaine célébrité à rejoindre l’univers cinématographique Marvel est Kim Kardashian. Bien que mieux connue pour son travail de télé-réalité qui comprend la nouvelle série Hulu Les Kardashian, Kardashian a eu un travail d’acteur limité au fil des ans. Cela inclut des apparitions dans des films comme Film catastrophe, Tentation: Confessions d’un conseiller conjugalet Océan 8. Plus récemment, elle a animé un épisode de Saturday Night Live et a fourni la voix de Delores dans le long métrage d’animation PAW Patrol : le film.

Dans une nouvelle interview avec Interview Magazine, Kardashian a évoqué sa carrière d’actrice. On lui a demandé si elle avait l’intention d’agir à nouveau après avoir fait le Pat’Patrouille film, et elle a expliqué qu’elle était prête à assumer plus de rôles si une opportunité amusante se présentait. Kardashian nomme spécifiquement un film Marvel comme quelque chose qu’elle serait heureuse de faire. De l’entretien:

« Est-ce que je jouerais ? Je le ferais si quelque chose d’amusant se produisait. Peut-être un film Marvel, ce serait tellement amusant à faire. Je ne cherche pas activement, mais je pense que les choses arrivent quand elles sont censées arriver. »

Ce n’est pas une grande surprise de voir Kardashian prête à rejoindre le MCU, car elle est fan des films Marvel. Lorsque Spider-Man : Pas de retour à la maison est sorti l’année dernière, elle a regardé le film et posté des photos sur Instagram de la fin du film. Le message a déclenché des réactions négatives à l’époque, car il a gâché la surprise de nombre de ses abonnés qui n’avaient pas encore vu le film, même si cela montre à quel point elle aime regarder les films Marvel.

Kim Kardashian impressionnée par son épisode Saturday Night Live

Certains fans de Kardashian seraient heureux de la voir rejoindre le MCU ainsi que d’apparaître dans d’autres projets suite à sa performance acclamée sur Saturday Night Live. L’année dernière, Kardashian a animé un épisode de la série de sketchs comiques et avait réussi à impressionner avec son travail dans le monologue d’ouverture ainsi que les différents sketchs. Un film Marvel est évidemment différent d’un sketch comique, mais montre toujours comment Kardashian peut briller lorsqu’il est placé au bon endroit.

En tout cas, pour l’instant, les fans devront vérifier Les Kardashian sur Hulu s’ils veulent voir plus de Kim. La première saison a débuté en avril et la saison 2 est arrivée plus tard ce mois-ci. L’émission fait suite au hit E! série L’incroyable famille Kardashian en suivant la vie des sœurs Kourtney, Kim, Khloe, Kendall, Kylie et de leur mère, Kris Jenner.

La deuxième saison de Les Kardashian sera présenté en première sur Hulu le 22 septembre 2022.