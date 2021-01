Kim Kardashian sort avec Van Jones? Pourquoi Internet pense qu’ils forment déjà un couple

Les rumeurs selon lesquelles Kim Kardashian divorcerait de Kanye West ont enflammé Internet au cours des dernières 24 heures, mais la mère de quatre enfants pourrait-elle déjà passer à autre chose?

Kim Kardashian sort avec Van Jones?

Selon certaines théories sauvages d’Internet, Kim Kardashian sort avec Van Jones, un commentateur, auteur et avocat de CNN.

Jones, 52 ans, de son vrai nom Anthony Kapel Jones, a finalisé son propre divorce en 2019 après s’être séparé de sa femme Jana Cater un an auparavant.

Kim, qui étudie actuellement pour devenir avocate, aurait rencontré Jones à travers son travail de militante pour la réforme des prisons. On pense que Kim et Van Jones se sont rencontrés en 2018 lors du Rolling Stone Criminal Justice Reform Summit.

L’année suivante, le couple, aux côtés d’un certain nombre d’autres avocats, a rencontré le président Trump pour demander la libération d’Alice Marie Johnson de prison.

La spéculation selon laquelle Kim pourrait passer de Kanye à Van Jones semble provenir principalement d’un TikTok viral théorisant les raisons de la scission de Kimye.

TikToker et l’hôte de podcast Tefi Pessoa ont partagé à ses 350000 abonnés, des captures d’écran d’un e-mail anonyme envoyé à la page de potins Instagram, Deux Moi affirmant que les rumeurs de divorce sont vraies et que Kim sort déjà avec quelqu’un d’autre.

Alors que le nom du nouveau beau de Kim est expurgé dans les captures d’écran originales, Tefi a déclaré que beaucoup de ses adeptes affirmaient que Van Jones sortait avec la femme de 40 ans. L’incroyable famille Kardashian étoile.

On pense que Kim et Kanye vivent des vies séparées depuis un certain temps maintenant. Kanye a passé la majeure partie de 2020 au ranch familial du Wyoming tandis que Kim et leurs quatre enfants sont restés à Los Angeles.

La relation du couple semblait tendue en juillet 2020 après qu’une série de tweets bizarres ait révélé l’étendue des problèmes de santé mentale de Kanye.

Plus tard dans l’année, Kim a partagé quelques photos avec son mari lors de sa fête du 40e anniversaire en octobre et à nouveau le mois suivant pour célébrer le 10e anniversaire de son Ma belle fantaisie tordue sombre album.

Mais maintenant, avec des informations non confirmées selon lesquelles Kim a embauché un avocat spécialisé en divorce, on pense que le célèbre couple appelle à démissionner.

Qui est Van Jones?

Alors que les rumeurs sur les rencontres entre Kim Kardashian et Van Jones pourraient être un autre canular sur Internet, les fans envoient définitivement cette relation.

Van Jones est un commentateur politique qui anime Le spectacle Van Jones et Le projet de rédemption. Il a étudié le droit à la Yale Law School et a fondé plusieurs organisations à but non lucratif pour plaider en faveur d’une réforme de la justice pénale.

Il est aussi un trois fois New York Times auteur à succès et gagnant d’un Emmy Award.

Jones est père de deux fils, Mattai et Cabral, issus de son mariage de 14 ans avec Jana Carter.

Alice Kelly est une écrivaine qui couvre le divertissement, les actualités et les tendances. Quand elle n’écrit pas sur vos célébrités préférées, elle les regarde à la télé-réalité.