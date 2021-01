Kim Kardashian sort avec Meek Mill? Détails sur leur romance rumeur

Le 5 janvier 2021 est un jour qui vivra dans l’infamie de la culture pop, alors que les nouvelles du divorce imminent de Kim Kardashian et Kanye West ont commencé à faire le tour en ligne.

Alors que Kardashian n’a pas encore officiellement demandé le divorce de Kanye, la star de télé-réalité aurait déjà embauché la célèbre avocate en divorce d’Hollywood, Laura Wasser, pour l’aider dans son cas.

Et bien qu’il ait été rapporté que Kim Kardashian a déjà déménagé avec l’avocat chevronné Van Jones, certains initiés et utilisateurs de médias sociaux pensent que Kim Kardashian sort avec quelqu’un de son passé – quelqu’un que Kanye a accusé de tricherie sur son future ex-femme. sur lui avec de retour en juillet.

Kim Kardashian sort avec Meek Mill?

Voici tout ce qu’il faut savoir sur la personne qui aurait déjà fréquenté Kim Kardashian, ainsi que des détails sur elle et la dissolution imminente du mariage de Kanye.

Kanye West a accusé Kim Kardashian de l’avoir trompé avec Meek Mill en juillet.

Dans une série de tweets en juillet 2020, Kanye a accusé Kim de l’avoir trompé avec Meek Mill lorsqu’ils se sont rencontrés pour discuter de la réforme des prisons au Waldorf de Los Angeles en 2018.

«J’essaie de divorcer depuis que Kim a rencontré Meek au [Waldorf] pour ‘la réforme des prisons’ « , a allégué Kanye dans le tweet, ajoutant plus tard: » Meek est mon homme et était respectueux. C’est mon chien. Kim était hors ligne. »

Cependant, des preuves photographiques de la réunion sur la réforme des prisons sont apparues peu de temps après l’accusation de Kanye, et à première vue, la réunion de Kim et Meek n’était que cela – une réunion avec sa collègue philanthrope Clara Wu Tsai.

Kim Kardashian et Meek Mill sont tous deux extrêmement passionnés par la réforme des prisons.

Et cette passion partagée est probablement ce qui a provoqué les rumeurs d’affaire en premier lieu.

Cependant, il n’y avait aucune trace de rumeurs d’amour entre Kim Kardashian et Meek Mill avant les accusations de Kanye, mais après que Kanye se soit rendu sur Twitter pour se plaindre de tout, de sa femme à Kris Jenner, les utilisateurs des médias sociaux se sont déchaînés avec la théorie sans fondement.

Meek Mill a également nié les accusations de Kanye à l’époque, s’adressant à Twitter pour simplement répondre: «S *** is cappp cmon».

Cela n’a cependant pas empêché les fans de Kanye et les utilisateurs de médias sociaux de spéculer sur leur relation.

À l’époque, des tonnes de fans de Kanye se sont rangés du côté de lui au sujet des rumeurs d’affaire, malgré le fait qu’il n’y avait aucune preuve concrète pour soutenir ce que Kanye avait allégué.

Et depuis que la nouvelle de leur divorce imminent a commencé à faire le tour en ligne, les véridiques de Kim Kardashian / Meek Mill sortent de la menuiserie en force, blâmant leur prétendue liaison sur la séparation du célèbre couple.

«Je me souviens avoir vu il y a un an ou deux qu’apparemment, kim était en train de brancher avec w van jones n meek mill, donc je le crois discrètement», a écrit un utilisateur de Twitter, tandis qu’un autre a déclaré: divorcé depuis 2015 quand il soupçonnait Kim d’avoir triché avec Meek Mill.

Cependant, tout le monde n’accepte pas les rumeurs selon lesquelles Kardashian est déjà passé à autre chose.

«Les gens qui disent que Kim Kardashian sort avec meek mill ou van jones ????? vous devez tous sortir davantage », a écrit un utilisateur de Twitter.

Ni Kim K. ni Meek Mill n’ont parlé de leur liaison présumée depuis les accusations initiales, et il n’y a aucune preuve concrète que les deux sont déjà en couple.

Je suppose que nous devrons voir comment cela se déroulera dans les prochains jours.

