Kim Kardashian se lance-t-elle en politique ? À quoi pourrait ressembler sa carrière politique

Kim Kardashian semble susciter des rumeurs selon lesquelles sa place dans le monde des politiciens approche à grands pas.

La star de télé-réalité et entrepreneure a été très ouverte sur sa passion pour devenir avocate, révélant récemment qu’elle avait réussi l’examen du baby bar.

Elle a également donné un aperçu rare de ses convictions politiques dans une récente interview en podcast, alimentant les rumeurs selon lesquelles les Kardashian pourraient être liés à la Maison Blanche.

Après son décès, beaucoup de gens se demandent si cela signifie que Kardashian pourrait être un pas de plus vers une carrière en tant que politicienne et avocate.

Kim Kardashian se lance-t-elle dans la politique ?

Kardashian dit qu’elle n’a pas l’intention de se présenter aux élections ou d’essayer la politique, mais cela ne veut pas dire qu’elle ne le fera pas à l’avenir.

« Pour le moment, non », a déclaré Kardashian. « Je comprends la responsabilité, et c’est un travail extrêmement difficile, et je ne sais pas si je le voudrai un jour. »

La femme d’affaires milliardaire nous a lentement donné un aperçu de ses priorités en termes de justice sociale et de réforme politique.

Kim Kardashian a été un défenseur de la réforme pénitentiaire.

Beaucoup de gens connaissent le travail de plaidoyer de Kardashian grâce à sa passion pour la réforme de la justice pénale et son approche du problème de l’incarcération de masse aux États-Unis.

Kardashian a travaillé aux côtés de l’ancien président Donald Trump pour accorder la clémence à Alice Marie Johnson, une femme de 63 ans qui a été condamnée à une peine de prison à vie pour un crime non violent lié à la drogue et n’était pas éligible à une libération conditionnelle.

Kim Kardashian ne regrette pas d’avoir travaillé avec Donald Trump.

Dans une interview avec Bari Weiss sur le podcast » Uncancellable « , Kardashian a révélé qu’elle ne regrettait pas de travailler avec Trump.

« Je veux dire, ma réputation sur la vie de quelqu’un ? Détruis-moi alors. Je m’en fiche vraiment. Ce n’était même pas une option. Et il a fait ce qu’il fallait », a-t-elle expliqué.

Kardashian a poursuivi en disant qu’elle voulait « faire ce qu’il fallait » et qu’elle ne faisait « pas du tout de politique ».

« Il s’agit vraiment des gens à l’intérieur et si je peux faire quelque chose, peu importe que ce soit Obama, Biden, Trump, je suis prêt à travailler avec n’importe qui. »

Peut-être que Kim Kardashian au pouvoir signifie davantage un coup de projecteur sur la réforme pénitentiaire et l’exonération des personnes purgeant actuellement des peines qui ne correspondent pas au crime.

Ben Shapiro a salué l’approche bipartite de Kim Kardashian en politique.

Même Ben Shapiro, un commentateur politique conservateur, a semblé féliciter Kardashian pour ses commentaires sur sa collaboration avec Trump pour aider les gens.

« Kim Kardashian a en fait des choses intéressantes à dire sur la façon de travailler dans l’allée », a déclaré Shapiro. « Ils sont beaucoup plus bien exprimés et efficaces dans la façon dont la plupart des gens pensent en termes de politique américaine de nos jours. »

Pour l’instant, il semble que Kim Kardashian concentre toute son énergie à devenir avocate et continuera potentiellement son travail de réforme pénitentiaire et fera tout ce qu’elle peut pour aider les gens.

« OMFGGGG J’AI PASSÉ L’EXAMEN BABY BAR », a récemment partagé Kardashian à ses abonnés. « Pour tous ceux qui ne connaissent pas mon parcours dans le droit, sachez que ce n’était pas facile ou que cela ne m’a pas été confié. »

L’examen des étudiants en droit de première année de Californie, également connu sous le nom d’examen du baby bar, est un test d’une journée pour les futurs avocats de l’État qui ne suivent pas la voie traditionnelle consistant à fréquenter une faculté de droit accréditée.

La réussite de l’examen signifie que Kardashian peut poursuivre ses études de droit et pourra passer l’examen complet du barreau.

Kardashian avait parlé pour la première fois ouvertement de son intention de poursuivre en justice en avril 2019 lors d’une interview avec le magazine Vogue.

La mère de quatre enfants a expliqué qu’elle bloquait chaque semaine 18 heures d’études supervisées aux côtés des avocats Jessica Jackson et Erin Haney.

« La première année de faculté de droit, vous devez couvrir trois sujets: le droit pénal, les délits et les contrats », a déclaré Kardashian à Vogue. «Pour moi, les délits sont les plus déroutants, les contrats les plus ennuyeux et le droit criminel que je puisse faire dans mon sommeil. J’ai fait mon premier test, j’ai obtenu un 100. Super facile pour moi. La lecture est ce qui me touche vraiment. C’est tellement chronophage. Les concepts que je saisis en deux secondes.

C’est lors d’un épisode de L’incroyable famille Kardashian en mai 2021 que Kardashian a révélé qu’elle avait échoué à l’examen du baby bar lors de sa première tentative.

« Si vous faites des études de droit comme je le fais, il s’agit d’un programme de quatre ans au lieu de votre programme typique de trois ans. Et après la première année, il faut prendre le baby bar. Celui-ci est en fait plus difficile, j’entends, que le bar officiel », a-t-elle expliqué.

Kardashian a ensuite repassé l’examen du baby bar en octobre 2020, après avoir appris qu’elle avait contracté COVID-19, et a finalement échoué la deuxième fois. Mais troisième fois le charme, non ?

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.