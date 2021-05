Kim Kardashian révèle si elle a réussi l’examen de droit de première année

Kim Kardashian est-elle sur le point de devenir avocate?

Dans un nouvel épisode de «L’incroyable famille Kardashian», la star de télé-réalité partage une mise à jour sur ses résultats lors de son examen de droit de première année.

E! a partagé un aperçu exclusif de l’épisode de jeudi où l’entrepreneur a annoncé qu’elle n’avait pas réussi l’examen, souvent surnommé le «baby bar».

«Alors vous les gars, je n’ai pas passé le baby bar», raconte la femme de 40 ans à ses sœurs Kourtney Kardashian et Khloe Kardashian dans un clip vidéo.

La mère de quatre enfants a annoncé pour la première fois son objectif de devenir avocate en avril 2019, mais a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de fréquenter une école de droit. C’est parce que l’État de Californie n’a pas besoin d’un diplôme en droit pour passer l’examen du barreau, et Kardashian a révélé qu’elle se lancerait dans un programme d’apprentissage de quatre ans avec une paire d’avocats.

Dans la bande-annonce de l’épisode de jeudi, la fondatrice de SKIMS a déclaré qu’elle avait entendu dire que l’examen du baby bar était « plus difficile » que le bar officiel. Pour réussir l’examen, la star de télé-réalité avait besoin d’un score de 560, mais elle a fini par obtenir un score de 474.

Le mentor de Kardashian, l’avocate Jessica Jackson, l’a applaudie pour ses efforts et lui a rappelé qu’elle gagnait toujours un excellent score.

« C’est extrêmement proche d’un test que la plupart des gens ne font pas au milieu d’une pandémie », a déclaré Jackson dans le clip de l’épisode.

Lorsque l’avocate en herbe a entendu son score pour la première fois, elle n’était pas vraiment ravie et a eu une réaction relatable.

«Je suis un échec», dit-elle. «J’ai passé six semaines d’affilée, 10 à 12 heures par jour, à étudier et c’était si important pour moi de prendre ça. Et ne pas passer, ça vous déprime et vous donne juste envie d’abandonner.

Après avoir révélé le résultat de son test à ses sœurs, Kardashian a été encouragée par ses sœurs.

« J’ai l’impression que papa serait vraiment fier de toi malgré tout, juste le fait que tu poursuives ça », a déclaré Kourtney, faisant référence à leur père, Robert Kardashian, qui était avocat. Khloe a également sonné et a dit: « Je pense que c’est très respectable, ce que vous faites. »

Pourtant, Kardashian était déçue que tout le temps qu’elle passait à se préparer à l’examen n’ait pas porté ses fruits.

«Le fait que j’ai passé tout ce temps loin de mes enfants, comme si je ne pouvais plus le refaire. Je n’ai pas le temps. Pour faire le prochain test, c’est en novembre. … Et je filme la fin de notre émission, qui sera tellement émouvante », a-t-elle déclaré. « Et si j’échoue à nouveau, alors c’est comme, à quoi ça sert? »

Les fans de Kardashian se sont demandé comment elle avait réussi l’examen, mais ont dû attendre plusieurs mois pour le savoir. L’épisode a été enregistré en octobre 2020 et est maintenant diffusé sept mois plus tard. Au moment du tournage, Kardashian a déclaré qu’elle pouvait attendre pour passer un examen de suivi en juin 2021, mais a expliqué que ce n’était pas une bonne option et qu’elle devrait réfléchir longuement et sérieusement à la faisabilité de ses objectifs.

«Je ne veux pas attendre une autre année pour aller à l’école», dit-elle. « J’ai l’impression d’arriver au bout où je savais presque tout. »

