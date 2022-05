Kim Kardashian porte l’emblématique ‘Mr. Robe du président au gala du Met

Joyeux anniversaire à nous tous ! Kim Kardashian a enfilé une robe emblématique de Marilyn Monroe pour faire ses débuts au Met Gala avec Pete Davidson.

Pour le thème « Gilded Glamour » de l’événement, Kardashian a décoloré ses cheveux et portait une robe élégante et étincelante dorée avec l’histoire américaine. Jamais du genre à laisser les fans en vouloir plus de ses looks Met Gala, Kardashian a tout mis en œuvre et a porté l’une des robes les plus emblématiques de tous les temps: celle que Marilyn Monroe portait pour sérénader le président John F. Kennedy pour son anniversaire en 1962.

Kim Kardashian au Met Gala 2022 célébrant « In America: An Anthology of Fashion » vêtue de la robe originale de Marylin Monroe. Jamie McCarthy / Getty Images

S’adressant à Vogue lors du Met Gala, Kardashian a déclaré qu’elle avait perdu 16 livres en trois semaines pour s’adapter à la robe de 60 ans du défunt acteur.

Dans une interview séparée avec Vogue, Kardashian a expliqué qu’elle avait imaginé le look glamour l’année dernière après le Met Gala 2021, dans lequel elle s’était habillée de la tête aux pieds en noir.

« Je me suis dit, qu’aurais-je fait pour le thème américain s’il n’y avait pas eu le look Balenciaga ? Quelle est la chose la plus américaine à laquelle vous pouvez penser ? Et c’est Marilyn Monroe », a expliqué Kardashian. « Pour moi, le moment le plus Marilyn Monroe est quand elle a chanté » Joyeux anniversaire « à JFK, c’était que regarder. »

Kim Kardashian, à gauche, et Pete Davidson assistent au gala-bénéfice du Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute célébrant l’ouverture de l’exposition « In America : An Anthology of Fashion » le lundi 2 mai 2022 à New York. Evan Agostini / AP

« C’était un tel défi. C’était comme un rôle », a-t-elle déclaré à propos de sa perte de poids. « J’étais déterminée à le gagner (et) c’était comme manger des tomates. »

Bien que ce Met Gala marque des débuts marquants pour Kardashian et Davidson, ce n’est pas leur première apparition sur le tapis rouge. Kardashian et Davidson ont fait leurs débuts sur le tapis rouge la veille du Met Gala dimanche lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche 2022.

Les deux ont opté pour le look ultra-luxe et décontracté que Kardashian a adopté ces derniers temps. Vêtue d’une robe longue scintillante de Balenciaga, Kardashian portait ses cheveux en vagues lâches gélifiées. Davidson semblait prendre le pourboire décontracté de son rendez-vous, associant un costume Prada à des baskets et des lunettes de soleil après les heures de travail.

Les fans de Kardashian et Davidson savent que même s’il s’agit de leurs débuts au Met Gala, les deux se sont connectés pour la première fois lors du grand événement de mode l’année dernière. Dans un podcast récent, Kardashian a révélé que les deux semaines se sont rencontrées avant son concert d’hébergement Saturday Night Live 2021 et lors de sa participation au Met Gala 2021 célébrant « In America: A Lexicon Of Fashion ».