Kim Kardashian portait la robe de Marilyn Monroe au gala du Met

Les fans attendaient un autre look emblématique de Kim Kardashian au Met Gala et ils n’ont pas été déçus.

Le thème de cette année est dans la continuité de l’année dernière thème, ‘En Amérique : un lexique de la mode‘. La deuxième partie s’intitule « En Amérique : une anthologie de la mode ».

Andrew Bolton, conservateur du Costume Institute du Metropolitan Museum of Art, a déclaré : « La deuxième partie, qui explore les fondements de la mode américaine en relation avec les histoires complexes des salles de la période de l’aile américaine, sert de préface au dictionnaire concis de la mode américaine. la mode présentée dans la première partie.

Par conséquent, les fans ont soupçonné que Kardashian pourrait rendre hommage à une figure célèbre de l’histoire de la mode – Marilyn Monroe. Et ils avaient raison.

Kim Kardashian a porté la robe de Marilyn Monroe au Met Gala

Les rumeurs ont commencé lorsqu’un fan sur Twitter qui prétendait connaître « une source interne » a tweeté pour dire que Kardashian prévoyait de porter le look que Monroe portait lorsqu’elle a chanté « Joyeux anniversaire » à John F. Kennedy en 1962.

L’utilisateur de Twitter a ajouté que la robe ne lui allait pas, donc Kardashian essaierait de se mettre en forme pour l’enlever.

Le récent voyage de Kim Kardashian et Pete Davidson à Orlando était lié à son look Met Gala.

Kardashian et Davidson ont été aperçus au hotspot touristique « Ripley’s Believe It Or Not! » avec son coiffeur Chris Appleton en Floride.

La robe emblématique de Monroe appartient au musée, mais se tient généralement à leur emplacement d’Hollywood Boulevard en Californie. Bien qu’il ne semble pas logique que Kardashian se rende à Orlando pour un essayage, le siège social de Ripley est situé à Orlando et tous les principaux décideurs seraient en Floride. La robe peut aussi avoir été déplacée.

Kim Kardashian a laissé entendre que sa robe Met Gala 2022 ne peut pas être adaptée.

En marchant sur le tapis rouge lors de la première de sa nouvelle émission de téléréalité Hulu, Kardashian a révélé qu’elle devrait attendre la dernière minute pour voir si elle assisterait au Met Gala.

« Cela dépend vraiment si je rentre dans ma robe, alors j’espère que j’y vais », a-t-elle déclaré à Access Hollywood. « Je pense que ce sera à la dernière minute car il ne peut pas être adapté, donc je dois m’y intégrer exactement. »

Cela a alimenté les rumeurs selon lesquelles Kardashian portera l’important artefact.

Marilyn Monroe portait l’emblématique robe moulante lors de la célébration de l’anniversaire de JFK en 1962.

Monroe a confectionné une robe moulante de couleur chair lors de la célébration de l’anniversaire de JFK, qui était également un événement de collecte de fonds.

La robe a été faite sur mesure pour Monroe par le couturier français Jean Louis. Il s’inspire d’un croquis réalisé par le créateur de mode américain Bob Mackie lorsqu’il travaillait pour Louis.

La robe couleur peau contenait 2 500 cristaux et était assez moulante. Monroe ne pouvait rien porter en dessous et elle a dû être cousue quelques instants avant sa performance.

Elle a acheté la robe pour 1 440 € à l’époque, ce qui vaut beaucoup plus aujourd’hui.

La robe a été vendue pour environ 1 million de dollars lors d’une vente aux enchères en 1999 et à nouveau en 2016 pour 4,8 millions de dollars. Cela a battu le record d’une robe vendue à ce prix lors d’une vente aux enchères.

Lors de la vente aux enchères en 2016, la robe a été achetée par Ripley’s Believe It Or Not Museum où elle se trouve aujourd’hui.

Des parallèles peuvent être établis entre Kim Kardashian et Marilyn Monroe.

Les deux femmes sont des icônes de leur époque. Elles sont connues comme des symboles sexuels et ont souvent fait l’objet de controverses, mais derrière tout le glamour, ce sont chacune des femmes complexes dont le succès est souvent compromis.

Lors du Met Gala de l’année dernière, nous avons vu Kardashian sonder sa propre iconographie et son statut de sex-symbol en portant une robe moulante Balenciaga qui couvrait tout son visage.

La robe a prouvé que Kardashian n’avait besoin que de sa silhouette pour être reconnaissable.

En portant la robe de Monroe, elle sonde une fois de plus ce que signifie être reconnu pour son corps.

Ce n’est pas la première fois que Kardashian a sondé ses similitudes avec Monroe. Kardashian a canalisé Monroe sur la couverture de Vogue Brasil en 2017.

C’était quatre ans après que Kanye West ait fait la comparaison pour la première fois dans une interview en 2013.

West a souligné que Monroe et Kardashian sont controversés. Beaucoup oublient que bien que l’histoire l’ait considérée comme une icône classique, Monroe a souvent été honteuse et dégradée pour sa sexualité. Kardashian emprunte peut-être la même voie.

Alors que certains fans étaient ravis de voir Kim Kardashian dans la robe emblématique, certains fans ne pensaient pas que c’était une bonne idée.

Depuis qu’il a été révélé sur les réseaux sociaux que Kardashian pourrait porter la robe de Monroe, les fans ont spéculé à ce sujet et partagé leurs opinions.

Un utilisateur a écrit: « Ce serait tellement cool si cela se produisait réellement! »

Certains fans ont également mentionné l’importance de la robe emblématique et espéraient que Kardashian ne la porterait pas.

Un autre utilisateur a écrit : « S’ils la laissent, j’ai l’impression que c’est tellement irrespectueux… cette robe est très ancienne et je ne sais pas si le musée a fait quelque chose pour la préserver, mais je ne prendrais tout simplement pas le risque et j’espère que Kim n’en aurait pas l’occasion.

« La robe a été cousue à Marilyn Monroe la nuit du. Il ne peut certainement pas être modifié. Je me demande si c’est vrai. Ce sera une chose cool à dire si elle est autorisée. J’espère juste que cela ne gâchera pas la robe », a commenté une autre personne.

« C’était un moment historique et une robe très historique. »

Sanika Nalgirkar, MFA, est une écrivaine qui couvre des sujets de divertissement et d’actualité, de style de vie et de culture pop.