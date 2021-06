La dernière publicité SKIMS de Kim Kardashian était critiquée pour une prétendue scène « montée ».

Kim Kardashian a démenti Photoshopping sa récente publicité SKIMS après qu’un TikTok viral a souligné que son doigt se déforme.

Maintenant, cela ne vous surprend probablement pas. Après tout, les Kardashian-Jenners sont sans doute les reines de Photoshop. Récemment, Khloe Kardashian a été impliquée dans un scandale de montage colossal après la fuite de photos non éditées de Khloe (allant parfaitement bien, pour info). Khloe a désespérément essayé de faire retirer les photos d’Internet, ce qui a suscité une conversation plus large sur les normes de beauté souvent irréalisables imposées aux femmes.

Quoi qu’il en soit, maintenant Kim a été accusée d’avoir édité ses photos dans sa dernière campagne de sous-vêtements. Dans la vidéo promotionnelle, le L’incroyable famille Kardashian On peut voir la star décrivant ses courbes avec son doigt alors qu’elle est allongée sur le côté en sous-vêtements beige. Au fur et à mesure que son doigt descend, il semble se déformer et se courber. Hmm.

Kim Kardashian nie avoir utilisé Photoshop sur la publicité Skims après avoir été exposée sur TikTok. Photo : @kimkardashian via Instagram, Skims

Un TikTok viral, qui compte près de 24 millions de vues, a appelé Kim pour avoir « édité » la vidéo. « Vous savez quoi d’autre rebondit? Votre doigt après s’être complètement déformé », dit l’utilisateur de TikTok, montrant le doigt de Kim se pliant d’une manière étrange.

Dans une autre vidéo, le TikToker a appelé les Kardashian pour avoir perpétué des normes de beauté irréalistes : « Les Kardashian établissent la norme de beauté depuis au moins 10 ans maintenant et elles ne peuvent même pas la suivre elles-mêmes. Skims est censé être un tout ligne de shapewear inclusive pour tous les types de corps et dans sa publicité, quelqu’un modifie son corps. C’est vraiment triste pour toutes les filles, les jeunes femmes et les gens du monde entier qui les admirent et pensent que c’est normal. Ce n’est pas réel. C’est un doigt de serpent ondulant. Honnêtement , je m’attends à mieux. »

Eh bien, après le contrecoup, le porte-parole de Kim a adressé la vidéo dans une déclaration à Page Six et il y a une explication pour ce doigt déformé. « La publicité Skims diffusée la semaine dernière avec la collection Fits Everybody comportait initialement une erreur en raison de la perte de qualité de la vidéo pendant le processus de téléchargement », a déclaré un porte-parole à Page Six.

« Immédiatement après avoir été remarquée par l’équipe, la vidéo a été retirée et la version sans problème a été téléchargée et diffusée le reste du temps à l’antenne. Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela a causé à Kim et à nos clients. »

Une source a également déclaré à Page Six que Kim avait en fait spécifiquement demandé que sa taille ne soit pas modifiée pour l’annonce et qu’aucune partie de son corps n’ait été retouchée numériquement.

