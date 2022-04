Kim Kardashian « mortifiée » après que son fils ait été exposé à une blague sur sa sex tape

La star de télé-réalité révélée dans un récent épisode de Les Kardashian que son fils de six ans a failli découvrir sa tristement célèbre sex tape.

Heureusement, parce que le fils de Kim est si jeune, la blague lui est probablement passée par-dessus la tête. Cependant, l’incident a choqué la mère et femme d’affaires de 41 ans.

Elle a dû appeler son avocat, selon US Weekly, pour vérifier qu’il n’y avait pas de séquences supplémentaires de sa sex tape avec Ray J.

« Au-dessus de mon cadavre, cela se reproduit », a-t-elle déclaré lors de l’appel téléphonique. « Je connais les bons avocats cette fois et je ne laisserai pas cela m’arriver à nouveau.

« J’ai tout le temps, tout l’argent et toutes les ressources pour les brûler sur tout le terrain. »

Dans l’épisode de la série de télé-réalité redémarrée suivant la famille Kardashian, elle a déclaré: « La dernière chose que je veux en tant que mère, c’est que mon passé soit évoqué 20 ans plus tard. »

Elle a ajouté: « C’est vraiment embarrassant. Je dois m’en occuper et je m’en occuperai. »

L’année dernière, le manager de Ray J, Wack 100, a affirmé qu’il y avait des vidéos plus explicites du chanteur et de Kim Kardashian qui n’ont pas vu le jour, selon Page Six.