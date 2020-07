Kim Kardashian : “Kanye a touché le fond ”

Un Kim Kardashian désemparé a rencontré son mari Kanye West pour des entretiens de crise après sa diatribe sur Twitter, apparemment en raison du trouble bipolaire du chanteur, dans lequel il a affirmé qu’il essayait de divorcer et a appelé sa belle-mère Kris Jenner «Kris Jong-un . »

Les photos montrent Kim en larmes se disputer avec le rappeur en difficulté dans une voiture dans le Wyoming lundi. C’était la première fois que le couple était vu ensemble après son étrange rassemblement de campagne présidentielle en Caroline du Sud, où il a prononcé un discours disant que Kim et lui envisageaient de se faire avorter alors qu’elle était enceinte de leur premier enfant, North, et qu’il «Peu importe» si Kim a divorcé.

See Kim Kardashian and Kanye West’s tearful reunion after all the controversyhttps://t.co/iGoFeptQiS — SineHub (@sinehubph) July 29, 2020

Un discours enflammé….et feu de tout bois

West s’est également lâché sur Twitter, l’accusant d’avoir triché avec Meek Mill en 2018 et affirmant qu’il «essayait de divorcer» depuis.

Une source a déclaré à Page Six: «Kim était au courant du trouble bipolaire de Kanye depuis le début et elle a travaillé dur en privé pour le soutenir et le protéger ainsi que leurs enfants. Mais c’est le pire épisode qu’il ait jamais connu. Elle craint qu’il doive toucher le fond avant qu’il ne se réveille enfin et ne réalise ce qu’il a fait.

West aurait visité un hôpital pour anxiété ce week-end après s’être publiquement excusé auprès de sa femme. Un peu inhabituel pour une star de télé-réalité, Kardashian a demandé au public de respecter la vie privée de sa famille alors que West s’occupait de ses problèmes de santé mentale.