Kim Kardashian gâte Spider-Man : No Way Home et les fans ne sont pas contents

Si vous avez des millions d’abonnés, veuillez ne pas gâcher Spider-Man: No Way Home pour eux.

Kim Kardashian a un peu de mal avec ses fans après avoir partagé quelques spoilers de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Bien que le film soit sorti depuis une semaine, tout le monde n’a pas encore vu le film et fait toujours de son mieux pour éviter les spoilers sur les réseaux sociaux. Cependant, certains fans sont contrariés par le fait qu’ils viennent de voir le film ruiné pour eux après que l’influenceuse des médias sociaux ait partagé des images sur son histoire Instagram.

Pas de chemin à la maison est un film passionnant pour beaucoup, il est donc logique que Kim veuille partager son expérience théâtrale. Cependant, elle doit savoir que publier des images de détails d’histoires n’est pas une bonne étiquette sur les réseaux sociaux. De nombreux fans ont été déçus de parcourir son histoire et de voir des spoilers majeurs.

Ne t’inquiète pas. Ses fans lui ont certainement fait savoir ce qu’ils ressentaient à travers de nombreux tweets de fans déçus.

Pas de chemin à la maison a récemment dépassé le milliard de dollars au box-office mondial, mais cela ne signifie pas que tout le monde l’a vu, d’autant plus que nous sommes toujours en pleine pandémie. Il a été difficile pour ceux qui ne l’ont pas encore vu d’éviter les spoilers, mais peut-être encore plus pour les stars elles-mêmes.

Tom Holland, qui est tristement célèbre pour avoir accidentellement révélé des spoilers, a fait un travail admirable en gardant la majorité des secrets cachés. Maintenant, l’acteur est enfin libre d’en parler et dit Le journaliste hollywoodien qu’il est ravi de partager des histoires sur la réalisation du film une fois qu’il sera libre de le faire. Spoilers à venir !





« Ce sera aussi bien de commencer à parler du film maintenant que tout le monde l’a vu ! Il y a tellement d’histoires que je n’ai pas racontées parce que tout était un secret », a déclaré Holland. « Vous savez, Andrew [Garfield] et Tobey [Maguire] et j’ai vécu l’une des expériences les plus incroyables en travaillant ensemble. Nous sommes les trois seules personnes à avoir jamais joué ce personnage sur grand écran, et cela crée cette fraternité, cette amitié, qui va au-delà de la simple connaissance. »

Nous sommes impatients d’entendre ces histoires car les trois ont eu une si bonne chimie pendant le film. Cependant, si vous avez vu Spider-Man : Pas de chemin à la maison et vous connaissez des gens qui ne l’ont pas fait, n’oubliez pas de garder les détails pour vous.





