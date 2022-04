Kim Kardashian fond en larmes après que Kanye West lui ait offert ses séquences de sex tape récupérées

Kim Kardashian a fondu en larmes après que son ex Kanye West ait réussi à obtenir les dernières images de sa tristement célèbre sex tape de 2007.

Dans les scènes de leur nouveau spectacle Les Kardashian, Kim a révélé les efforts déployés par son ex-mari pour mettre la main sur les scènes restantes.

« Il m’a rendu toute la sex tape », a expliqué Kim au reste du clan Kardashian-Jenner. « Et il est rentré chez lui et il a récupéré l’ordinateur sur lequel il se trouvait et le disque dur.

« Il a rencontré Ray J à l’aéroport. »

Dans un confessionnal pour leur nouvelle émission, Kim a révélé à quel point les actions de Kanye signifiaient pour elle et sa famille.

« Je sais que Kanye a fait ça pour moi, mais il l’a aussi fait pour mes enfants », a déclaré Kim.

« Je veux les protéger autant que possible. Et si j’avais le pouvoir, ou si Kanye avait le pouvoir, [then] c’est juste la chose la plus importante pour moi.

« Et je suis tellement ému à cause de ça. »

Il est logique que la star de télé-réalité ultra-célèbre soupire de soulagement face à la nouvelle, avec la menace d’une deuxième goutte de séquences inédites qui se profilent alors qu’elle se prépare pour son concert d’hébergement sur Saturday Night Live en octobre.

Kim et Kanye. Crédit : PA Images / Alamy Banque D’Images

Momager Kris Jenner a fait l’éloge de la Donda rappeur pour ses actions sur le récent épisode.

« Merci pour Kanye et pour sa façon incroyable de faire les choses et sa capacité à faire quelque chose – et probablement un gros, gros, énorme chèque. Donc, nous sommes tous très reconnaissants », a déclaré l’homme de 66 ans lors de la épisode », a-t-elle déclaré.

Kanye, cependant, affirme qu’il n’a pas payé le disque dur avec les images restantes.

« Nous (sic) ne serons plus jamais extorqués », a-t-il déclaré à la famille.

Malgré les menaces qui pèsent sur elle de séquences potentiellement torrides, Kim a confirmé que la vidéo restante ne contenait rien d’explicite.

« C’était juste des images de nous dans un restaurant, dans une boîte de nuit, rien de sexuel. Rien de bizarre », a déclaré l’homme de 41 ans.

Quoi qu’il en soit, ce doit être un soulagement d’être sûr que les enfants du couple ne verront pas un autre scandale de sextape se dérouler pour leur mère.