Kim Kardashian fait ses premiers commentaires publics sur Pete Davidson dans une nouvelle interview

Kim Kardashian a parlé publiquement pour la première fois de son petit ami présumé, Pete Davidson, dans une histoire récente pour Variety.

Les événements de la dynastie Kardashian se poursuivront dans une nouvelle émission sur Hulu le mois prochain. Greg Swales / Variété

Bien qu’elle n’ait pas approfondi les détails personnels de leur relation, la star de télé-réalité et entrepreneure de 41 ans a partagé que Davidson n’apparaîtrait pas dans la prochaine émission Hulu de sa famille, « The Kardashians ».

« Je n’ai pas tourné avec lui. Et je ne m’y oppose pas. Ce n’est tout simplement pas ce qu’il fait », a-t-elle déclaré. « Mais s’il y avait un événement et qu’il était là, il ne dirait pas aux caméras de s’en aller », a-t-elle ajouté. « Je pense que je pourrais filmer quelque chose de vraiment excitant à venir, mais ce ne serait pas pour cette saison. »

Bien que Davidson n’apparaisse pas dans l’émission, il semble que Kardashian répondra à des questions brûlantes sur leur relation, partageant comment les deux se sont rencontrés et « qui a contacté qui et comment c’est arrivé et tous les détails que tout le monde veut savoir . »

« Je suis définitivement ouverte à parler, et je l’explique certainement », a-t-elle ajouté.

Kardashian et Davidson n’ont jamais officiellement confirmé qu’ils sortaient ensemble, mais toutes les flèches semblent pointer dans cette direction : ils ont été aperçus en train d’être généralement à l’aise ensemble à plusieurs reprises, et le comédien « SNL » a célébré son 28e anniversaire en novembre en arborant des tenues à carreaux assorties avec Kardashian et d’autres membres de sa famille.

Lorsque Davidson a brièvement rejoint Instagram le mois dernier, Kardashian était l’un des deux seuls comptes qu’il suivait.

Kardashian s’est également ouvert à Variety sur le rôle que Kanye West, maintenant connu sous le nom de Ye, jouera dans « The Kardashians », qui sera diffusée le 14 avril sur Hulu. Kardashian a demandé le divorce de Ye en février 2021.

Le rappeur, qui partage quatre enfants avec Kardashian, a apparemment filmé pour l’émission Hulu avant que les choses ne se gâtent entre lui et Kardashian, et il jouera un rôle majeur dans le premier épisode.

Leur séparation controversée a fait la une des journaux, mais Kardashian a déclaré qu’elle était extrêmement prudente lorsqu’il s’agissait de discuter de leur relation en public, pour le bien de leurs enfants.

« Je ne pense pas que je critiquerais jamais le père de mes enfants dans mon émission télévisée », a-t-elle déclaré. ”

Les sœurs de Kardashian, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner et Kendall Jenner, apparaîtront également dans « The Kardashians ».

Le spectacle plongera dans la relation de Khloé avec la star de la NBA Tristan Thompson, y compris la récente révélation qu’il a engendré un enfant avec une autre femme.

« J’aimerais ne jamais avoir à en parler parce que ce n’est pas une chose amusante à en parler », a déclaré Khloé, qui partage une fille de 3 ans, True, avec Thompson. « Mais cela fait partie de mon voyage dans la vie, donc nous le verrons dans l’émission. »

Le frère des sœurs Kardashian, Rob Kardashian, pourrait faire une brève apparition mais ne sera pas un acteur principal. Et Caitlyn Jenner, l’ex-épouse de Kris Jenner et la mère de Kylie et Kendall Jenner, n’apparaîtra pas du tout dans la série, selon Variety.

Alors que Kourtney Kardashian sera un acteur principal de « The Kardashians », elle a révélé que ses jours de télé-réalité pourraient être numérotés.

« Je me vois vivre dans une autre ville », a-t-elle déclaré. « Je ne pense pas que je me vois tourner dans une série dans cinq ans. Je m’imaginerais probablement, comme, juste en train de vivre.