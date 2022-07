Kim Kardashian explique pourquoi sa fille North a brandi une pancarte « Stop » lors d’un défilé de mode

La fille de Kim Kardashian a trouvé un moyen créatif de tenir les photographes à distance alors qu’elle était assise au premier rang de la Fashion Week Haute Couture de Paris.

North West, 9 ans, a accompagné sa mère pour assister au spectacle de Jean Paul Gaultier, et le duo mère-fille avait l’air parfait dans des ensembles coordonnés.

Kardashian, 41 ans, a porté une robe moulante à fines rayures avec des détails de bustier nude à l’encolure. North a opté pour un pull d’inspiration écolière (avec des rayures assorties) porté sur un chemisier à manches longues et une cravate. La paire portait également des anneaux de nez assortis avec des chaînes.

Telle mère telle fille! Pascal Le Segretain / Getty Images

Naturellement, tout le monde voulait avoir un aperçu du duo à la mode, qui était assis aux côtés de l’icône de l’industrie de la mode Anna Wintour. Mais comme n’importe quel enfant de 9 ans, North en a eu marre que les gens la prennent en photo, alors elle a conçu un plan pour les faire reculer.

Le mini-moi innovant de Kardashian a décidé de brandir une pancarte indiquant « Stop » pour envoyer un message subtil aux photographes. Et sa mère complètement amusée a posté une vidéo du moment drôle.

« Quiconque connaît North sait à quel point elle trouve la dernière diapositive amusante ! North, je suppose, en avait marre des gens qui la prenaient en photo, alors elle a écrit sur son invitation STOP et l’a tenue en l’air et voulait qu’ils se concentrent uniquement sur l’émission… » Kardashian a légendé son post Instagram.

Les abonnés de la star de télé-réalité ont adoré la vidéo et ont partagé leur soutien à sa fille dans les commentaires.🫶🏼

« North est une ambiance entière », a écrit l’un d’eux. Un autre a commenté : « North est mon idole ».

La mère de Kardashian, Kris Jenner, a également participé à l’excursion à Paris, et le trio s’est glissé dans un moment de complicité amusant.

« En tant que maman, je suis tellement reconnaissante que ma fille aime venir avec moi lors de mes voyages de travail et je suis capable de l’amener et de créer ces souvenirs avec ma mère », a écrit la star de télé-réalité en légende de son message.

Les deux semaines ont été chargées pour North, qui a récemment célébré son neuvième anniversaire lors d’une expérience de camp privé en pleine nature avec plusieurs de ses amis les plus proches. Le mois dernier, Kardashian a publié des vidéos et des photos du voyage, qui comprenait la fille de Kourtney Kardashian, Penelope, et la fille de Jessica Simpson, Maxwell.

Kardashian est également maman de trois autres enfants – Saint, 6 ans, Chicago, 4 ans et Psalm, 3 ans – et co-parents avec son ex-mari Ye, alias Kanye West.