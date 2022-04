Kim Kardashian et Pete Davidson sont-ils fiancés ? Détails sur la théorie des fans

Kim Kardashian et Pete Davidson auraient peut-être fait passer leur relation au niveau supérieur, selon les fans qui pensent que Davidson aurait peut-être déjà posé la question.

Davidson et Kardashian ont été liés pour la première fois en octobre 2021, après avoir été photographiés main dans la main sur des montagnes russes à Knott’s Scary Farm à Buena Park, en Californie.

Leur sortie était survenue quelques semaines après que Kardashian ait accueilli « SNL » et partagé son premier baiser avec Davidson pendant que le couple faisait un sketch ensemble.

Bien que leur relation ait été extrêmement médiatisée, principalement à cause du divorce de Kardashian avec son ex-mari, Kanye West, qui avait exprimé son mécontentement à l’égard de la relation entre Davidson et Kardashian, il semble que les choses entre le couple nouvellement formé se passent plutôt bien.

Kim Kardashian et Pete Davidson sont-ils fiancés ?

Selon Entertainment Times, Kardashian et Davidson se seraient fiancés immédiatement après qu’elle ait été déclarée légalement célibataire par un juge de Los Angeles.

Kardashian et Davidson n’auraient apparemment pas voulu perdre de temps à franchir une nouvelle étape dans leur relation et « planifient leur prochain mariage ».

« Il a posé la question dans son appartement à Staten Island, et elle a dit oui. Ils gardent le secret pour l’instant. Kim ne s’attendait pas à cela et elle ne pouvait pas être plus heureuse. Il aime Kim et sait qu’elle veut passer le reste de sa vie avec lui. Cette fois, le mariage tiendra », a déclaré un initié à ET.

Davidson a surpris Kardashian en proposant avec la bague de sa grand-mère, et elle ne s’attendait pas à la proposition mais a été « tellement touchée ».

« C’était très doux et touchant. Kim était en larmes. Elle n’a jamais rencontré quelqu’un comme Pete auparavant, et elle voit totalement un avenir avec lui. Elle croit à 100% qu’il est le bon gars pour elle », a poursuivi l’initié.

Bien que le couple apprécie leurs fiançailles, l’initié ajoute qu’ils ne veulent pas l’annoncer publiquement par crainte de la réaction de West à la nouvelle.

« Kim et Pete attendent juste de voir comment Kanye réagira publiquement à la nouvelle des fiançailles. Kanye explosera soit sur les réseaux sociaux, soit pire, en personne. Qui sait ce qu’il fera ? a déclaré l’initié.

La nouvelle de la théorie selon laquelle Davidson et Kardashian pourraient être fiancés a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes essayant de trouver plus d’informations à l’appui des noces présumées.

Les fans ont souligné des « indices » selon lesquels Kim et Pete sont fiancés.

TikToker Piper Cassidy Phillips a mis en ligne une vidéo sur son compte dans laquelle elle a montré des « preuves » que peut-être le couple pourrait bientôt se marier.

« Souvent, les équipes ou les entreprises de relations publiques des célébrités achètent des domaines dont elles pensent avoir besoin dans un avenir prévisible », a déclaré Phillips dans sa vidéo. Elle a décidé de rechercher le nom de domaine « kimkardashiandavidson » pour voir si quelque chose apparaîtrait.

« Je suis juste curieuse », a-t-elle poursuivi. « Et bien sûr, quand je suis allé cliquer [on the domain name] quelqu’un le possède déjà. »

La partie la plus intéressante était que le domaine avait été acheté en novembre 2021, soit à peu près au même moment où Kardashian s’était rendu à Staten Island, d’où est originaire Davidson.

C’est également le même mois que Kardashian a aidé Davidson à célébrer son 28e anniversaire avec sa mère, Kris Jenner, et Flavour Flav.

Récemment, Kardashian a parlé de sa relation avec Davidson lors d’une interview sur le « Ellen DeGeneres Show ».

« J’ai les photos les plus mignonnes de nous et je veux être comme, ‘Oh mon Dieu, nous sommes si mignons.’ Mais ensuite je me dis : « Ne sois pas si désespérée. Ne publie pas autant, donne juste un aperçu » », a-t-elle partagé.

« Je ne sais pas quelle est la bonne chose à faire, comme si je n’étais pas sortie depuis avant qu’Instagram n’existe. Ouais, je ne sais pas quelles sont les règles. »

Peut-être que Kardashian fera allusion à ses projets futurs avec Davidson dans les prochains épisodes de sa nouvelle émission de téléréalité, « The Kardashians », après avoir dit à Variety qu’elle prévoyait de dire aux téléspectateurs comment elle et Davidson se sont rencontrés pour la première fois et tous les détails de leur relation.

