Kim Kardashian et Pete Davidson se séparent après 9 mois

Kim Kardashian et Pete Davidson ont décidé d’arrêter. Le couple, qui se fréquentait depuis neuf mois, s’est séparé plus tôt cette semaine. « Kim et Pete ont décidé d’être simplement amis », partage une source proche de Kardashian.

Photo : @kimkardashian/Instagram

« Ils ont beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre, mais ont constaté que la longue distance et leurs horaires exigeants rendaient très difficile le maintien d’une relation. »

Une autre source nous apprend également que la différence d’âge du duo a contribué à la décision.

« Pete a 28 ans et Kim a 41 ans – ils sont juste dans des endroits très différents en ce moment », dit l’initié. « Pete est totalement spontané et impulsif et veut qu’elle s’envole pour New York, ou n’importe où où il se trouve à tout moment », ajoute la source. « Mais Kim a quatre enfants et ce n’est pas si facile. Elle doit se concentrer sur les enfants.

The “Saturday Night Live” alum, 28, has been spending much of his time working on a movie in Australia, while the 41-year-old mom of four has been juggling her businesses and co-parenting with ex-husband Kanye West in Les anges. Et bien que le duo aurait commencé à se fréquenter fin 2021, ils se connaissent depuis des années.

Photo : @petedavidson.93/Instagram