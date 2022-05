Kim Kardashian et Pete Davidson scintillent lors de leur première apparition ensemble sur le tapis rouge

Kim Kardashian et Pete Davison sont les officiels du tapis rouge !

Le samedi 30 avril a vu le retour du dîner des correspondants de la Maison Blanche, un événement annuel qui n’a pas eu lieu depuis 2019 en raison de la pandémie. Kardashian et Davidson étaient parmi les participants de la soirée, le couple roulant sur le tapis rouge avec style.

L’entrepreneure de 41 ans a enfilé une robe longue argentée scintillante moulante avec un train dramatique de Balenciaga, ses cheveux coiffés sans effort en longues vagues lâches avec une partie latérale profonde.

La star de « Saturday Night Live » a opté pour un costume fuselé noir associé à une chemise blanche, une cravate noire fine et une paire de lunettes de soleil, complétant son look avec une paire de baskets.

Pete Davidson et Kim Kardashian assistent au dîner 2022 de l’Association des correspondants de la Maison Blanche au Washington Hilton le 30 avril 2022 à Washington, DC. Paul Morigi / Getty Images

Sur son Instagram, Kardashian a partagé une série de photos documentant la soirée dans un article de carrousel, y compris plusieurs clichés du couple ensemble.

La première photo a capturé une photo d’eux se tenant la main alors qu’ils marchaient dans le couloir, tandis qu’une autre les a pris alors qu’ils semblaient se détendre sur un petit canapé. Plus tard dans le message, la star de télé-réalité a partagé une photo de Davidson, 28 ans, lui tenant la main alors qu’il l’aidait à monter à l’arrière de la voiture, la dernière photo du message prenant un gros plan du couple se tenant la main.

« Din din de la Maison Blanche », a écrit Kardashian dans la légende.

Au fil des mois, Kardashian et Davidson ont rendu leur relation de plus en plus publique après le début de leur romance en octobre dernier après son concert d’hébergement « SNL ».

Ces dernières semaines, la star du « King of Staten Island » a été vue en train de soutenir sa petite amie dans la salle d’audience lors du procès en diffamation intenté par Blac Chyna, l’ex-fiancée de Rob Kardashian. Plus tôt le mois dernier, NBC4 a rapporté que le comédien avait également assisté à la première de la nouvelle émission de téléréalité Hulu de la famille, « The Kardashians », bien qu’il n’ait pas foulé le tapis rouge lors de l’événement.

Après être devenu officiel sur Instagram avec Davidson en mars et avoir partagé d’adorables photos du couple sur les réseaux sociaux, Kardashian a parlé franchement de l’acteur dans diverses interviews, partageant à chaque fois de nouveaux détails sur leur relation.

Le mois dernier, elle a parlé de la première fois qu’ils se sont rencontrés et du « petit zing » qu’elle a ressenti lorsqu’ils ont partagé un baiser de scène. Dans une autre interview, elle a également révélé que leur chose préférée à faire ensemble est de « traîner et ne rien faire ».

En parlant à Hoda Kotb d’AUJOURD’HUI lors d’une interview pour son podcast « Making Space », Kardashian a également révélé que sa romance avec Davidson n’était pas du tout planifiée.

La star de télé-réalité a demandé le divorce en février 2021 de Ye, anciennement connue sous le nom de Kayne West, avec qui elle partage quatre enfants : North, 8 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 4 ans et Psalm, 2 ans.

«Je pense que, vous savez, parfois, les choses arrivent quand on s’y attend le moins. C’était la dernière chose que je prévoyais vraiment », a expliqué Kardashian. « Et donc quand c’est arrivé, nous étions en quelque sorte, comme, ‘Oh, mon Dieu, je n’avais pas prévu ça. Et ce n’est même pas ce à quoi je pensais », et cela le rend encore plus doux et amusant.

