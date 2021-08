Kim Kardashian et Kanye West sont-ils de retour ensemble ? Kimye recrée le mariage à la soirée d’écoute de Donda

THSINDE Guirlande Lumineuse à Piles Lot de Fil en Cuivre 3m avec 30 LEDs Blanc Chaud pour Décoration Anniversaire, Fête, Mariage, Soirée,Noël, Jardin,

[Sécurité] Guirlande lumineuse à piles de 3 m avec 30 LED blanc chaud. De faible puissance, cette petite guirlande lumineuse ne génère pas de chaleur et n'est pas du tout dangereuse pour les enfants. [Facile à utiliser] → Activez simplement le bouton marche/arrêt et tout s'allumera. Ils utilisent deux piles bouton CR2032 (incluses). La durée de vie de la batterie est de plus de 50 heures ; le petit boîtier de batterie est facile à transporter et à cacher, et vous pouvez installer ces petites guirlandes lumineuses où vous le souhaitez. [Fil de cuivre souple] → Fabriqué en cuivre de haute qualité, le fil de guirlande a une bonne flexibilité et une bonne ténacité. La couronne se plie à votre guise et prend la forme que vous souhaitez. C'est aussi un excellent cadeau pour les parents et les amis. [Étanche IP67] → Grade étanche certifié IP67, ils peuvent donc être placés dans de l'eau ou d'autres liquides, et la décoration est plus belle. (Remarque : le petit boîtier de batterie n'est pas