Kim Kardashian et Kanye West repérés portant le même chapeau quelques jours après avoir traîné ensemble

Certains fans pensent que Kim Kardashian et Kanye West pourraient secrètement se remettre ensemble, aux dépens de son petit ami actuel, Pete Davidson.

Les fans de deux subreddits différents centrés sur Kardashian ont commencé à théoriser sur la possible réunion de Kimye après avoir remarqué des indices apparents dans leurs deux garde-robes.

Kanye West et Kim Kardashian portaient le même chapeau à quelques jours d’intervalle.

West a été aperçu portant le chapeau en question lors du match de basket de leur fille North vendredi. Kardashian, qui était également présent au match de basket, a ensuite été vu portant le même chapeau mercredi alors qu’il se trouvait à New York.

De plus, TMZ a rapporté que les deux se parlaient tout au long du jeu et semblaient être en relativement bons termes. Ils ont également assisté au match de football de leur fils Saint en mars, mais ils n’ont pas beaucoup interagi là-bas.

On ne sait pas quelle marque a fabriqué la casquette, mais Kardashian a été vue en train de la porter avec une tenue composée principalement d’articles Vetements et Balenciaga, tous conçus par Demna Gvasalia.

Gvasalia, une amie de West et de Kardashian, a habillé les deux membres de l’ancien couple tout au long de leur rupture et de leur divorce, ce n’est donc pas la première fois qu’ils portent des styles similaires.

Les fans espèrent toujours une réconciliation de Kimye.

Voir l’ancien couple porter la même casquette a suscité de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux. Certains fans pensent que la garde-robe partagée laissait entendre que les deux hommes commençaient à se réconcilier après leur rupture désordonnée, avec un potentiel pour plus sur toute la ligne.

Le petit ami de Kardashian, Pete Davidson, tourne actuellement en Australie, alors les fans de Kimye espèrent que l’ancien couple se retrouvera en son absence.

« C’est probablement la première étape pour qu’ils se remettent ensemble », a déclaré un fan. « Je ne pense même pas qu’elle et Pete soient réels. C’était tout simplement trop commode de sa part de choisir Pete parmi tous les gars à ce jour, sachant qu’ils ont tous traîné ensemble.

« Je pense vraiment que c’était pour rendre Pete plus célèbre et montrer le côté plus « humain » de Kim. Je pense qu’elles sont toutes des cascadeuses, y compris Kanye.

D’un autre côté, de nombreux fans pensaient que ce n’était pas remarquable et qu’ils reprendraient bientôt la vie comme d’habitude.

« Tant que Pete est en Australie et que nous ne les voyons pas ensemble pendant un moment, c’est ce à quoi nous allons être soumis », a déclaré un fan.

« Cela ne devrait pas me déranger parce que c’est complètement insignifiant mais je trouve légèrement ennuyeux qu’elle ne puisse pas trouver son propre sens du style en dehors de la vision de Kanye », a déclaré un autre fan.

Se remettre ensemble après un divorce et d’autres relations peut être compliqué.

Nous avons demandé à Larry Michel, un conseiller conjugal et conjugal basé à San Diego, quelles étapes sont nécessaires pour réussir les réconciliations.

« Il y a quelques facteurs critiques qui rendent cela possible et quand cela se produit, c’est en fait mieux que la première fois », a déclaré Michel.

« Premièrement, ils ont suffisamment mûri pour apprécier pleinement ce qu’ils avaient et qui ils sont devenus à la suite de leur séparation. »

Michel dit également qu’il est nécessaire que les couples aient « amélioré considérablement leur capacité à être vraiment émotionnellement intime avec leur partenaire, ce qui se traduit par une meilleure communication, une meilleure appréciation des besoins de chacun, la capacité d’embrasser une vision commune de leur avenir ensemble. Quand cela se passe comme ça, cela peut être un énorme succès.

