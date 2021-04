Kim Kardashian est presque méconnaissable avec des sourcils et des cheveux blonds

hourglass Arch Brow Volumizing Fiber Gel - Gel pour sourcils teinté pour le volume - Blonde

Le Gel Fibre Volumisant pour Sourcils Arch™ est la base pour des sourcils bien formés et pleins. Grâce aux microfibres de la formule, les poils des sourcils obtiennent plus de volume. Disponible en plusieurs couleurs.Avantages: - Gel doux avec des microfibres qui donne des sourcils naturellement plus pleins - La brosse double face a des poils longs et courts pour créer juste la bonne forme qui n'a pas l'air trop stylisée - S'assure que la couleur peut être appliquée uniformément, sans taches Conseils d'utilisation : - Déplacez les poils courts dans le sens opposé de la pousse des cheveux pour appliquer la couleur et la texture - Faites des traits courts et ascendants dans le sens de la pousse des cheveux avec les poils longs pour façonner les sourcils - Utilisez le gel seul ou travaillez en couches avec les autres produits de la collection Arch Brow pour un look naturel et polyvalent