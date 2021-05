Kim Kardashian est dévastée après avoir échoué à son examen de droit

Kim Kardashian a révélé son chagrin d’avoir échoué à son examen de droit.

Surnommé le « Baby Bar », la star de la télé-réalité devenue avocate pleine d’espoir a expliqué dans le dernier épisode de L’incroyable famille Kardashian comment elle n’a pas obtenu suffisamment de notes pour passer l’examen d’étudiant en droit de première année (FYLSE).

Le FYLSE est ce que les étudiants en droit doivent réussir pour passer l’examen du barreau et cela semble assez difficile.

Les étudiants ont sept heures pour rédiger quatre essais et il est utilisé par les facultés de droit non accréditées en Californie. Vous devez obtenir plus de 70% pour réussir et Kim est tombé un peu court.

Elle a fait asseoir ses sœurs dans l’épisode pour s’ouvrir sur un moment difficile pour elle.

« Si vous étudiez le droit comme je le fais, c’est un programme de quatre ans au lieu de votre programme typique de trois ans, et après la première année, vous devez prendre le Baby Bar », a-t-elle déclaré dans un teaser. pour l’épisode.

« C’était en fait plus difficile, j’entends, que le bar officiel. »

Le mentor de Kim, l’avocate Jessica Jackson, a donné des conseils réconfortants à la femme de 40 ans lors d’un appel vidéo.

« Vous aviez besoin d’un 560, vous avez obtenu un 474. C’est extrêmement proche d’un test que la plupart des gens ne passent pas au milieu d’une pandémie », a-t-elle déclaré.

Kim explique sa dévastation sur le résultat et se demande si elle a la ténacité de se préparer pour le prochain test.

« Je suis un échec. J’ai passé six semaines d’affilée, 10 à 12 heures par jour, à étudier et c’était tellement important pour moi de le faire », a-t-elle déclaré. « Et ne pas passer, ça vous déprime et vous donne juste envie d’abandonner. »

Crédit: E!

Ses sœurs se sont rassemblées autour d’elle et ont déclaré que leur père, Robert Kardashian, qui était avocat, serait très fier d’elle pour être parvenue aussi loin.

Cela a été filmé vers octobre de l’année dernière et la question se pose alors de savoir si Kim le siégera à nouveau en novembre.

Mais, de manière typique, ce n’est pas si simple.

Elle dit à sa famille: « Genre, je ne peux plus recommencer. Je n’ai pas le temps. Pour faire le prochain test, c’est en novembre. Et je filme la fin de notre émission, qui sera tellement émouvante. Je a chaque anniversaire sous le soleil, tu sais, c’est mon anniversaire – mon 40e – j’ai planifié tout ce voyage et il est trop tard pour annuler. Et si j’échoue encore, c’est comme, à quoi ça sert?

« Je ne veux pas attendre une autre année pour aller à l’école. J’ai l’impression d’arriver au bout où je savais presque tout. Je ne sais pas, j’ai vraiment besoin d’y penser. »